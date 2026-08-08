La Marina de Guerra del Perú puso a flote el B.A.P. Talara, un nuevo buque auxiliar logístico que permitirá reforzar las operaciones de abastecimiento y la capacidad de respuesta del país ante emergencias, entre ellas las vinculadas al fenómeno El Niño.

El buque forma parte del proyecto de inversión “Ampliación de la capacidad de abastecimiento logístico por vía marítima en el litoral peruano”, que también contempla la construcción del B.A.P. Chimbote.

Durante la ceremonia de bautizo y botadura del buque, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, destacó que la nueva embarcación, construido en los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú) en el Callao, permitirá transportar ayuda humanitaria, maquinaria pesada, agua potable y personal especializado ante escenarios de emergencia.

“Esta nave se convertirá en una herramienta estratégica para el Estado. Sus capacidades permitirán fortalecer la respuesta nacional ante escenarios complejos, particularmente el fenómeno El Niño”, señaló.

Además, el titular de Defensa señaló que la incorporación del B.A.P. Talara representa un avance en la política de modernización de las Fuerzas Armadas y destacó la participación de la industria naval peruana en su construcción.

¿Qué capacidad tiene el B.A.P. Talara?

El nuevo buque tiene una eslora de 58.9 metros, una manga de 13.2 metros, un desplazamiento máximo de 1,646 toneladas y puede alcanzar una velocidad máxima de 10 nudos.

Entre sus principales capacidades se encuentra el transporte de vehículos militares y hasta 21 contenedores, además de más de 211 metros cúbicos de agua dulce y 223 metros cúbicos de combustible. También cuenta con una cubierta destinada a operaciones con helicópteros.

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El B.A.P Talara y el B.A.P Chimbote corresponden a la categoría de Buques Auxiliares Logísticos (BALOG) y buscan incrementar las capacidades de abastecimiento y apoyo logístico de la Marina de Guerra a lo largo del litoral peruano.

El B.A.P Talara y el B.A.P Chimbote corresponden a la categoría de Buques Auxiliares Logísticos (BALOG). Foto: Ministerio de Defensa.

La construcción de ambas naves se desarrolla bajo un esquema de coproducción y cooperación con Hyundai Heavy Industries, que incluye transferencia tecnológica en ingeniería de detalle, fabricación modular, control de calidad, gestión de proyectos, integración de sistemas, capacitación especializada y soporte técnico.