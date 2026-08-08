Santolivo Group opera desde el 2014, cuando inició en el canal Horeca con un producto mínimo viable. Fue fundada por Pineda junto a dos socias. (Foto: Santolivo Group)
Santolivo Group opera desde el 2014, cuando inició en el canal Horeca con un producto mínimo viable. Fue fundada por Pineda junto a dos socias. (Foto: Santolivo Group)
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Edgar Velito
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Santolivo Group, la empresa peruana especializada en aceites, sales y alimentos de valor agregado, tiene tres frentes de crecimiento abiertos para la segunda mitad del año: una inversión en su planta de Tacna, el lanzamiento de un nuevo producto y un plan de exportación con destino a Europa. Su CEO, Luis Pineda, detalló a Gestión las cifras del primer semestre y la estrategia detrás de cada movimiento.

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