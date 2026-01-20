Santolivo Group cerró el 2025 con un crecimiento superior al 40% y prevé invertir más de US$ 500,000 en capacidad productiva durante el 2026. Foto: Santolivo Group.
Santolivo Group cerró el 2025 con un crecimiento superior al 40% y prevé invertir más de US$ 500,000 en capacidad productiva durante el 2026. Foto: Santolivo Group.
Únete a nuestro canal
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

El 2025 marcó un punto de inflexión para Santolivo Group. La compañía peruana, especializada en aceites, sales y alimentos de valor agregado, cerró el ejercicio con un crecimiento superior al 40% frente al 2024, impulsado principalmente por su ingreso y expansión en el canal moderno, donde las ventas se incrementaron en 65%. Este desempeño no solo consolidó su presencia en retail, sino que también redefinió el peso de sus distintos canales de negocio.

TE PUEDE INTERESAR

Altos precios del cacao se mantendrían en el 2026: Qué prevén los negocios
La peruana Tiyapuy entra a Walmart Express en México y proyecta duplicar mercados al 2026
Bárcidda, marca peruana de insumos asiáticos, alista nuevas líneas y su expansión regional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.