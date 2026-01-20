“Ha sido un buen año, con un crecimiento importante, especialmente en retail, tras el ingreso a los tres supermercados más grandes”, explicó Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, en conversación con Gestión.

El canal Horeca (hoteles, restaurantes y catering), donde la empresa dio sus primeros pasos hace más de una década, también mostró un desempeño sólido, con un crecimiento de alrededor del 40% en ventas durante el 2025.

Desde el grupo, detallan que actualmente, la participación entre Horeca y retail gira en torno a una relación de 30 a 70. Mantener el equilibrio entre ambos canales se ha convertido en uno de los principales retos estratégicos del grupo, considerando que el canal moderno aporta volumen, mientras que el profesional resulta clave para la construcción de marca y el desarrollo de productos especializados.

Las categorías que impulsan el crecimiento

El desempeño del último año estuvo explicado, principalmente, por dos categorías: aceite de oliva y sal de Maras . El aceite de oliva ha ganado tracción en el canal moderno por nuevos formatos y propuestas orientadas a practicidad y frecuencia de uso.

Bajo su marca paraguas OLi —que agrupa categorías como aceites, sales, aceitunas, condimentos y mieles—, la compañía lanzó presentaciones como OLi Apachurrable, un formato flexible que ha tenido una rápida adopción en los principales retailers del país. “Ha generado muchísimo impacto en nuestras ventas”, señaló Pineda.

La estrategia de portafolio ha permitido, además, atender tanto marcas propias como desarrollos de marca privada para clientes relevantes, lo que ha incrementado el uso de la capacidad instalada y acelerado la necesidad de nuevas inversiones productivas.

Santolivo Group cerró el 2025 con un crecimiento superior al 40% y prevé invertir más de US$ 500,000 en capacidad productiva durante el 2026.

Proyección 2026: crecer y ampliar el portafolio

Para el 2026, Santolivo Group se ha fijado una meta de crecimiento del 35% respecto al 2025. La proyección se sustenta en la consolidación de los canales actuales, el aumento de participación en retail y el fortalecimiento del canal Horeca, así como en una agenda activa de lanzamientos, previstos para el segundo semestre del año .

“Estamos viendo desarrollos y categorías que hace algunos años no tenían tanto sentido y hoy lo tienen más que nunca”, indicó el ejecutivo. Entre ellas destacan snacks, alimentos funcionales y una ampliación de la propuesta de grasas , un segmento en el que la empresa ya tiene reconocimiento por el aceite de oliva y el aceite de sacha inchi.

El enfoque responde a una lectura clara del consumidor: mayor interés por el perfil nutricional, el origen de los productos y la transparencia de los procesos.

Además, la compañía apunta a categorías con mayor frecuencia de consumo, considerando que, si bien el aceite de oliva mantiene una tendencia de crecimiento de entre 30% y 35% a cinco años, el consumo per cápita en Perú aún es bajo frente a otros mercados.

Inversiones productivas y capacidad industrial

El plan de crecimiento viene acompañado de un programa de inversión que supera el medio millón de dólares en 2026. Uno de los principales proyectos es la primera etapa de una planta en Tacna, enfocada en la producción de aceituna de mesa, una categoría relevante para el canal Horeca por sus volúmenes y recurrencia.

El inicio de operaciones de esta primera fase está previsto para este año.

En paralelo, Santolivo Group evalúa una inversión adicional de entre US$ 100,000 y US$ 120,000 para el upgrade de la línea de envasado de aceite de oliva en su planta de Ate, en Lima.

El objetivo es adecuar la capacidad a un crecimiento sostenido y dejar atrás mejoras incrementales de corto plazo. “Ya no podemos pensar solo en duplicar producción; tenemos que invertir con una mirada de largo plazo”, sostuvo el CEO.

Estas inversiones se suman a los upgrades realizados en los últimos años y responden tanto al crecimiento orgánico como al desarrollo de marcas privadas, que hoy ocupan parte relevante de la capacidad instalada.

Santolivo Group refuerza su estrategia en el canal HORECA con nuevos programas de fidelización y mayor soporte al cliente profesional.

Consolidación local y mirada regional

Si bien la prioridad para el 2026 es la consolidación en el mercado peruano, Santolivo Group evalúa activamente oportunidades de expansión internacional. Países como Brasil, Chile y Colombia figuran entre los mercados de interés , tanto para exportaciones a granel como para el ingreso con marcas propias o privadas.

“Nos interesan mucho los países vecinos por la similitud en hábitos de consumo”, señaló el ejecutivo. En una eventual expansión, el canal retail sería la puerta de entrada principal, seguido por Horeca, replicando la experiencia local de construcción de marca.

Indicadores y posicionamiento

De cara al 2026, Santolivo Group medirá su desempeño no solo en términos de crecimiento, sino también de rentabilidad y cultura organizacional. El EBITDA es uno de los indicadores financieros clave, pero no el único.

Así, con una estrategia enfocada en portafolio, inversión industrial, fidelización y expansión selectiva, Santolivo Group busca consolidarse en el 2026 como una empresa de mayor escala, con un posicionamiento sólido en Perú y bases para su crecimiento regional.

Como parte de su plan 2026, Santolivo Group lanzó Santo Club, un programa de fidelización, basado en un esquema de cashback canjeable por productos.