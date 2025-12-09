En las principales bolsas de materias primas, el grano llegó a marcar máximos históricos, generando preocupación entre la industria chocolatera y Perú no ha sido la excepción.

Al 4 de diciembre, el precio del cacao se mantiene en torno a los US$ 5,500 por tonelada. Sin bien está muy por debajo de los picos registrados durante el 2024, aún se mantiene en un nivel alto.

Iván Mena, director de la Dirección de Seguro y Fomento del Financiamiento Agrario, dijo que este incremento se traduce en una presión sobre los márgenes de la industria de chocolate y confitería peruana, especialmente cuando coincide con otros aumentos de costes (energía, mano de obra, logística, envases).

En ese sentido, dijo que las empresas pueden reaccionar principalmente de dos maneras: “shrinkflation” y “reformulación de productos”.

Por un lado, los negocios optan por “la reducción del tamaño o peso de las porciones para contener el precio “visible” al consumidor. El precio por unidad de peso aumenta, pero el precio por unidad de venta (barra, tableta, snack) se ajusta de forma más gradual", explicó Mena.

Asimismo, pueden “cambiar la receta para reducir el coste total por unidad producida, sustituyendo parcialmente algunos ingredientes, ajustando la proporción de cacao u otros componentes, o desplazando la oferta hacia formatos con mayor valor añadido (premium, funcionales, etc.) que permitan justificar precios más altos”, añadió.

¿Hay impacto?

Iván Mena consideró que la evidencia disponible muestra que sí existe un impacto en las marcas chocolateras, aunque no es directo ni inmediato. Señaló que si bien la industria trabaja con múltiples insumos y márgenes muy ajustados, pero cuando el coste del cacao se mantiene alto durante varios meses, el precio final del chocolate acaba reflejándolo en mayor o menor medida.

“Este comportamiento coincide con lo que vienen comunicando las principales empresas del sector, que en los últimos 2 años han tenido que ajustar sus precios para compensar los picos de precio del cacao. Es un movimiento gradual (porque el cacao no representa el 100% del coste de la tableta), pero sostenido: cuando el cacao sube de manera persistente, el chocolate también se encarece”, resaltó.

Naner Reynoso, gerente general de Inkao, señaló que sí hubo repercusiones en el negocio, ya que la marca tuvo que que ver otras opciones y realizar cambios en el catálogo para que no se vean tan afectadas las ventas.

Incluso, “se optó por sacar presentaciones más pequeñas, sobre todo durante el 2024, en dónde el impacto fue mayor”, dijo.

Por su parte, Sandro Aquino, gerente general de Bakáu, coincidió en que sí hubo un efecto en la industria chocolatera, pero este fue más fuerte durante el año pasado.

“Nosotros ajustamos precios en el 2024, que fue el inicio de la crisis, y nuestros clientes se adaptaron a los nuevos precios ya para este 2025. Las ventas que disminuyeron el año pasado, se recuperaron para este 2025, especialmente del canal Horeca”, manifestó.

Perspectivas 2026

Iván Mena indicó que en los próximos meses, la evolución del precio del cacao va a depender sobre todo de cómo se desarrolle la cosecha principal en Costa de Marfil y Ghana. El mercado viene de un periodo de máximos históricos y de una corrección posterior, pero sigue muy sensible a cualquier noticia sobre producción y clima en África occidental.

Por ello, “lo más probable es que los precios se mantengan en niveles todavía elevados, algo por debajo del pico del año pasado, con una tendencia relativamente estable, aunque sin descartar episodios de volatilidad brusca, más que una vuelta rápida a los niveles de años anteriores”, sostuvo.

El vocero del Midagri comentó que las cifras más recientes de llegadas acumuladas a puerto en Costa de Marfil indican que el inicio de la campaña 2025/26 está siendo más lento que el de la temporada pasada. “El arranque de la campaña ha ido entre un 25% y un 30% por debajo de la temporada previa”, refirió.