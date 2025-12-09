El precio del cacao se mantiene en torno a los US$ 5,500 por tonelada. (Foto: Difusión)
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

El precio internacional del cacao ha experimentado un ascenso sin precedentes en el último año, tras alcanzar un récord de alrededor de US$ 12,000 por tonelada registrado a fines del 2024 e inicios del 2025. Esto, debido a una serie de factores climáticos, productivos y económicos que han reducido la oferta global y tensionado la cadena de suministro.

