ABRIL DEL 2022 VISITA A BOSQUE GUARDIAN LODGE. HOTEL CON CONSCIENCIA SOCIAL UBICADO AL LADO DEL RIO TIRACO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DISTRITO BANDA DE SCHILCAYO DEPARTAMENTO O REGION SAN MARTIN. EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA CORDILLERA ESCALERA. ES UN ESPACIO QUE PROMUEVE LA VIDA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y LAS COMUNIDADES LOCALES. INTENTA REFORESTAR CON LOS INGRESOS LOS ESPACIOS QUE EN EL PASADO FUERON USADOS COMO GANADERÍA Y PROMUEVE INGRESOS CON TALLERES Y VENTA DE PAPEL DE FIBRAS ECOLOGICAS, SIEMBRA COSECHA Y TOSTADO DEL CACAO. VISITAS A LA CATARATA DE El Progreso. Apicultura en meliponario con abejas sin aguijón llamadas ramichi. Y visitas nocturnas para ver fauna de la selva. Fotos richard Hirano
ABRIL DEL 2022 VISITA A BOSQUE GUARDIAN LODGE. HOTEL CON CONSCIENCIA SOCIAL UBICADO AL LADO DEL RIO TIRACO EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DISTRITO BANDA DE SCHILCAYO DEPARTAMENTO O REGION SAN MARTIN. EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA CORDILLERA ESCALERA. ES UN ESPACIO QUE PROMUEVE LA VIDA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y LAS COMUNIDADES LOCALES. INTENTA REFORESTAR CON LOS INGRESOS LOS ESPACIOS QUE EN EL PASADO FUERON USADOS COMO GANADERÍA Y PROMUEVE INGRESOS CON TALLERES Y VENTA DE PAPEL DE FIBRAS ECOLOGICAS, SIEMBRA COSECHA Y TOSTADO DEL CACAO. VISITAS A LA CATARATA DE El Progreso. Apicultura en meliponario con abejas sin aguijón llamadas ramichi. Y visitas nocturnas para ver fauna de la selva. Fotos richard Hirano
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Edson Eaerle
mailEdson Eaerle

Las exportaciones peruanas de cacao hacia Suiza se han más que quintuplicado desde 2019, alcanzando 5,900 toneladas el año pasado. Para el cierre de 2025, se prevé que los envíos continúen creciendo, impulsados por la demanda europea de cacao sostenible y trazable, así como por la consolidación de alianzas comerciales entre productores peruanos y empresas suizas.

TE PUEDE INTERESAR

US$ 100 por sorbo: el café más caro del mundo llega a Dubái, ¿de dónde procede?
Colombia obtiene certificación ‘Halal’ para exportar café y cacao al Medio Oriente
Suiza explora nuevas oportunidades de inversión en el Perú
Machu Picchu Foods y la fábrica de chocolates: el proyecto que asoma en planta de Callao
Amazonas Trading abre filial en Ecuador: tras el cacao del país vecino
Valor de envíos de café y cacao en alza, pero enfrentan riesgo agroclimático: cuánto afectarán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.