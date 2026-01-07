Productos más demandados: panes de molde, derivados de cacao, mantequillas. (Foto: Instagram de Calypso Superfoods)
Con una inversión inicial de apenas S/ 500, Calypso Superfoods nació del esfuerzo de su fundador, Carlos Venero, quien comenzó vendiendo café para generar su primer capital de trabajo. La empresa peruana ha crecido vendiendo superalimentos orgánicos, veganos y naturales. Hoy con un portafolio cercano a 150 productos y una fuerte presencia en el retail, la marca busca consolidar su producción, ampliar su alcance en el mercado local y dar sus primeros pasos a nivel internacional.

