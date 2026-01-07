Sobre el origen de la marca, su fundador recuerda: “Empecé por necesidad. Poco a poco fui encontrando el mercado clave, hasta que la empresa se fue consolidando”. Hoy, su objetivo es claro: pasar de un emprendimiento local a un jugador industrial del mercado saludable en Latinoamérica.

Crecimiento sostenido en el mercado local

El fundador del negocio relata que tuvo que vender su carro y moto para mantenerse en Lima y sostener la producción inicial. “Todo lo que se vendía se reinvertía y así estuvimos haciendo un círculo hasta que llegamos a nuestro punto de equilibrio”. Las operaciones comenzaron en un pequeño departamento en la Urbanización El Trébol de Javier Prado, donde producían y envasaban el café de manera artesanal, hasta que el crecimiento del negocio obligó a mudarse en 2020, primero a una casa más grande y posteriormente a dos almacenes en San Luis, antes de consolidarse en el actual local en Ate, con 370 m².

Este ritmo sostenido de expansión se refleja también en sus cifras de ventas. En 2024, la empresa cerró con ingresos de entre S/ 6 y S/ 7 millones, mientras que este año alcanzaron S/12 millones. La marca planea seguir consolidando su presencia en Lima y el interior del país, ampliar su portafolio con líneas sin gluten y café leofilizado, y duplicar su capacidad productiva con un nuevo local de 1,200 m² en Ate para mantener su crecimiento sostenido en los próximos años. Para ello, la inversión será de S/ 2 millones.

Comenzaron vendiendo café en bodegas cercanas y luego expandieron a minimarkets y tiendas orgánicas. (Foto: Instagram de Calypso Superfoods)

Canales de venta y expansión local

Calyspso Superfoods está presente en 900 puntos de venta. En el sector orgánico, sus productos se encuentran en todas las sedes de Flora y Fauna, Organa y La Sanahoria, entre otras. Además, cuentan con presencia en tiendas específicas como Panistera en La Molina, Los Tres Chanchitos, La Zana, La Bodega Orgánica, Cajachos, además de otras marcas. En tanto, en Lima Norte, sus productos se venden en Nuna, Alba Orgánica, Vitaeco, Menta Orgánica, Sayari, Ecorganic, Ecovida y Monfit-

Asimismo, han llegado a supermercados y cadenas de retail como Cencosud, Metro y Wong y están en negociaciones para ingresar a Totus y Plaza Vea. Mientras que en provincias han llegado a ciudades como Moquegua, Tacna, Puno, Juliaca, Cuzco, Andahuaylas, Abancay, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, Tumbes, Tarapoto, Iquitos, Ica, Cañete, Chincha y Marcona.

Así, con un claro liderazgo del retail y la venta al por mayor, que representan el 95% de los ingresos, y el restante viene desde la web y WhatsApp.

Su portafolio incluye panes de molde, derivados de cacao, sal, panela, snacks y otros productos orgánicos, veganos y saludables. Mensualmente también desarrollan productos, demostrando un enfoque constante en la innovación para responder a la demanda del consumidor.

Evaluación de competitividad en precios, packaging y certificaciones. (Foto: Instagram de Calypso Superfoods)

Ingreso al mercado internacional

La marca ya apunta al mercado internacional para el 2027, evaluando cuidadosamente su ingreso a países como Brasil y Chile. Según Carlos Venero, la estrategia es salir al extranjero de manera competitiva: “Viendo los productos que tenemos, somos bastante competitivos. En temas de certificación, packaging y precios, sé que si llegamos a esos países lo podemos lograr”, indicó.

La marca está analizando la demanda, los canales de venta y la normativa local antes de consolidar su ingreso, buscando garantizar que la expansión internacional sea sostenible y rentable. En Brasil y Chile, la apuesta se centra en productos con alto reconocimiento en Perú, como panes, derivados de cacao y cafés, que podrían adaptarse a los hábitos de consumo locales. La mara apunta a consolidarse como referente de productos saludables y de alta calidad en América del Sur.

Novedades y lanzamiento para el 2026

Para el 2026, la marca tiene planeado un amplio portafolio de lanzamientos y novedades, centrado en la expansión de sus líneas de panadería, chocolatería y café. Entre los productos destacados, se encuentra la llegada del café instantáneo leofilizado, un proyecto ambicioso que busca ingresar al segmento de bebidas rápidas y de calidad premium. Además, se fortalecerá la línea sin gluten, incluyendo panes de camote y de molde, adaptándose a la creciente demanda de consumidores que buscan alternativas saludables sin sacrificar sabor ni nutrientes.

