La marca ha crecido más de 20 veces desde su lanzamiento en 2019. El 70% de su demanda abarca a productos dulces; el 30%, salados. Foto: Dyfferent
La marca ha crecido más de 20 veces desde su lanzamiento en 2019. El 70% de su demanda abarca a productos dulces; el 30%, salados. Foto: Dyfferent
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El último mes, Digesa advirtió a los consumidores sobre los riesgos para la salud que implica la ingesta de productos elaborados con tartrazina —colorante amarillo N° 5— y recomendó descontinuar su uso. Ello, obligó a las empresas a pensar en nuevas propuestas.

TE PUEDE INTERESAR

Alerta por colorante amarillo 5: Digesa pide a marcas dejar de usar tartrazina
Digesa sobre colorante rojo: En Perú no se han registrado alimentos que superen límites máximos
Purga en Digesa por caso Qali Warma: Minsa remueve cinco funcionarios
Digesa revela que 89 playas del Perú califican como no saludables y 10 incumplen con calidad de agua

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.