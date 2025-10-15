La cadena fue fundada en 2016 como emprendimiento familiar y pertenece a Produsana S.A.C., de la familia Wong Seoane. (Foto: Flora & Fauna)
La cadena fue fundada en 2016 como emprendimiento familiar y pertenece a Produsana S.A.C., de la familia Wong Seoane. (Foto: Flora & Fauna)
Edy Quiñones
Flora & Fauna, la cadena peruana especializada en productos naturales y alimentación saludable, acelera su expansión en Lima impulsada por un consumidor cada vez más atento a la calidad y procedencia de lo que consume. Con 11 locales en operación y un e-commerce que ha triplicado sus transacciones en el último año, la empresa proyecta nuevas aperturas y el fortalecimiento de su canal digital hacia 2026.

