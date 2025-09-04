Supermercados Peruanos reafirma su compromiso con la Teletón, iniciativa con la que colabora desde hace más de diez años, y anuncia que este 2025 buscará superar ampliamente lo recaudado en ediciones anteriores.

La empresa sostiene que su participación refleja los valores de la organización y su apuesta por generar un impacto positivo en la sociedad e inspirar a sus colaboradores, más allá de los resultados económicos.

“El éxito también se mide en vidas transformadas. Participar en la Teletón es convertir la solidaridad en acción y demostrar que, unidos, podemos cambiar vidas”, señaló la compañía.

Compromiso social y ambiental

La empresa señala que su participación en la campaña responde a la convicción de que puede generar un impacto real en miles de niños y niñas que lo necesitan, transformando sus vidas. Este esfuerzo forma parte de su compromiso social y ambiental, en línea con otras iniciativas que desarrolla.

Un ejemplo de ello es el programa Bueno por Dentro, creado en 2015, que semanalmente beneficia a más de 90,000 personas en situación de vulnerabilidad en 19 regiones del país. Solo en 2024, esta iniciativa permitió donar más de 18 millones de raciones de alimentos a través de 190 organizaciones sociales, con el apoyo de los distintos formatos de la compañía, entre ellos PlazaVea, Vivanda, Makro, Mass y Oslo.

Otra de sus iniciativas es Recicla Consciente, un programa que promueve la cultura del reciclaje en el país. Gracias al apoyo de la ciudadanía y la colaboración de 26 socios comerciales, en 2024 lograron acopiar más de 110 toneladas de residuos reciclables en 59 estaciones de reciclaje ubicadas en las tiendas de sus formatos en diferentes ciudades del país.

La empresa también destaca su participación en jornadas de voluntariado junto a representantes de la Teletón y los niños beneficiarios en la Clínica San Juan de Dios. Asimismo, señala que estas actividades representaron una experiencia transformadora, al permitirles conectar de manera directa con los menores y sus familias.

En la última edición, la recaudación en las tiendas de Supermercados Peruanos creció más de 500% respecto a 2023,

Involucramiento de clientes y colaboradores

Para facilitar la participación ciudadana, Supermercados Peruanos habilita la donación directa en cajas de más de sus 1,500 tiendas a nivel nacional. “Nuestros clientes son una parte muy importante en esta campaña, pues todo lo que donan a través de las cajas de nuestras tiendas va directamente a la Teletón”, explicó.

Además, motiva a sus colaboradores a ser parte activa de la campaña, brindándoles capacitaciones previas sobre el impacto de la Teletón e involucrándolos con historias de vida de los niños beneficiarios y sus familias.

La dinámica se complementa con visitas de voluntarios de la Teletón a distintas tiendas. “Incluso hemos tenido la visita especial de una de las niñas beneficiarias, cuya presencia le da aún más sentido a todo lo que hacemos”, resaltó.

Plaza Vea considera importante la recaudación que se dará de sus cajas y apunta a elevar la cifra de este año. (Foto: difusión)

Resultados y metas para 2025

En la última edición, la recaudación en las tiendas de Supermercados Peruanos creció más de 500% respecto a 2023, un resultado atribuido al compromiso de los colaboradores y a la confianza de los clientes.

En ese sentido, este año se han propuesto superar ampliamente lo recaudado en años anteriores y, para ello, vienen trabajando con su equipo de colaboradores de diferente áreas desde hace meses antes del inicio de la campaña.

“Cada donación se convierte en terapias, operaciones, sonrisas y esperanzas para miles de niños y sus familias que luchan por salir adelante y hoy necesitan de todos nosotros. Confirmamos que cuando trabajamos unidos podemos lograr cambios permanentes en la vida de quienes más lo necesitan. Los invitamos a unirse a esta gran causa”, destacó la compañía.