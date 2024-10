Para Valeria Valdez, directora de Marketing y Comunicaciones de la ONG A Caminar, actualmente, las empresas más posicionadas ya no solo buscan cumplir con estándares mínimos de responsabilidad social, sino que están integrando la sostenibilidad en su modelo de negocio, priorizando el impacto ambiental y social en sus operaciones.

“Las empresas han encontrado han encontrado un camino para avanzar en sostenibilidad a través de alianzas, donde también buscan generar o crear un valor compartido. Esto se debe también a que las personas son más conscientes y requieren marcas más comprometidas con causas sociales como el cuidado del medio ambiente. Esta conciencia ha llevado a que más empresas estén dispuestas a forjar alianzas con proyectos de impacto social”, apunta.

¿Cómo medir el avance de la sostenibilidad empresarial?

Hellen López Valladares, docente del Departamento de Ciencias de la Gestión PUCP sostiene que uno de los principales indicadores para evaluar el alcance y el impacto de la sostenibilidad empresarial son las métricas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible junto a la Agenda 2030 y el Pacto Global de las Naciones Unidas.

“Además, el impacto de proyectos de responsabilidad social empresarial se pueden medir con datos generados por el Estado. Un buen ejemplo es la alianza de Empresarios por la Educación, ya que cuentan con un portafolio de proyectos para el desarrollo de competencias digitales, y para medir sus logros toman como base las Evaluaciones de Desempeño Docente realizadas por el Minedu”, añade.

Para la especialista, los canales de comunicación son fundamentales para seguir impulsando la escalabilidad de alianzas entre las empresas y otros actores como las organizaciones sin fines de lucro o emprendimientos sociales. Así, comunicar los resultados de las acciones, sobre todo al público objetivo, permitirá recoger percepciones y seguir mejorando las estrategias de las empresas.

“Lo ideal es tener un mapa, es decir, un plan sencillo y claro, con responsabilidades y tareas definidas que brinde las condiciones mínimas y muestre las complementariedades y aportes de cada organización. Finalmente, la rendición de cuentas debe contemplar quién es responsable de qué y la atribución por el valor generado de cada socio”, señala López Valladares.

Desafíos

Aunque las empresas muestran una mayor disposición a colaborar, A Caminar ha identificado que uno de los desafíos clave es mantener la continuidad de las alianzas. “Pese a que muchas empresas desean implementar responsabilidad social, a veces no logran integrarla completamente dentro de su cultura organizacional. Esto puede resultar en iniciativas que no se sostienen a largo plazo o que no llegan a calar entre todos sus colaboradores”, señala Valdez.

Por otro lado, Valdez advierte que los cambios internos en las empresas, como reestructuraciones o nuevos liderazgos, pueden generar que los proyectos sociales pierdan prioridad o se dejen de lado. “Las prioridades del negocio muchas veces cambian, y es ahí donde las iniciativas se ven afectadas”, afirma.

Al respecto, la especialista de la PUCP recuerda que las alianzas alianzas sostenibles son relaciones permanentes entre organizaciones de distintos sectores. “A pesar de los cambios, las empresas deben recordar que la sostenibilidad tiene una mirada de largo plazo dado que el cambio social toma tiempo y requiere no solo de cambios en los individuos, sino también en las instituciones formales e informales”.

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.