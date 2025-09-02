Tras alcanzar un récord de alrededor de US$ 12,000 por tonelada registrado a fines de 2024 e inicios de 2025, los precios internacionales del cacao vienen moderándose. Pese a esto, el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank advierte que recientes análisis apuntan que la cotización se mantendrá históricamente alta.

Actualmente, explicaron, la corrección responde a una mayor disponibilidad en el mercado ante condiciones climáticas más favorables, así como a una menor demanda industrial golpeada por costos elevados y márgenes cada vez más ajustados.

La debilidad de la demanda se refleja en la molienda de cacao -indicador clave de consumo-, que cayó en el segundo trimestre de 2025 en Europa (-7.2%), Asia (-16%) y Norteamérica (-2.8%).

Para Scotiabank, esta tendencia continuará en la segunda mitad del año, en un contexto de inventarios agotados tras tres campañas consecutivas de déficits y restricciones de oferta.

Asimismo, persisten riesgos en África Occidental, que concentra el 70% de la oferta mundial. En Costa de Marfil, principal productor global, las llegadas acumuladas al 29 de junio mostraron un alza interanual de apenas 1.1% que podría ser menor debido a que se han reportado casos de granos de baja calidad, lo que podría haber generado una doble contabilización.

Sin embargo, las lluvias recientes en Costa de Marfil y las mejores condiciones climáticas en Ghana han mejorado las perspectivas para la campaña 2025/2026.

En tanto, en América Latina, que representa cerca del 20% de la producción global, también se reportan factores positivos.

Según indicaron, la producción en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil presentan dos picos al año, generalmente entre los meses marzo-junio y octubre-diciembre, aunque en algunas campañas la cosecha puede ser casi continúa debido a las condiciones climáticas tropicales.

Precios seguirán altos

A pesar de la reciente caída, el consenso de analistas proyecta que las cotizaciones del cacao permanecerán por encima del promedio de los últimos cinco años, es decir, por encima de los US$ 2,550 por tonelada.

“Si bien las mejores condiciones climáticas previstas para la próxima campaña podrían tener una presión adicional a la baja en el precio, otros factores como los riesgos climáticos, riesgos de enfermedades en los cultivos y regulaciones internacionales -como la normativa europea sobre productos libres de deforestación- le da soporte al precio”, indica el reporte de Scotiabank.

Por ahora, JP Morgan estima que el precio del cacao estará en torno a US$ 6,000 por tonelada en el mediano plazo, mientras el mercado físico de estabiliza.

En tanto, FocusEconomics calcula un promedio anual de US$ 8,282 en 2025, impulsado por el fuerte inicio de año, y se esperaría que en 2026 se alcance un promedio anual de US$ 6,476 por tonelada.