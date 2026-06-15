A pocos días del Día del Padre, el comportamiento de los consumidores limeños muestra señales de mayor prudencia. Según un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL, el 88% de los encuestados tiene previsto comprar un regalo para esta fecha. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una caída de seis puntos porcentuales respecto al 94% registrado en la medición anterior.

El resultado refleja una celebración que sigue impulsando el consumo, aunque bajo una lógica más racional. Este año, el 57% de los encuestados destinará un monto similar al del año pasado; el 36% prevé gastar más y solo el 7% reducirá su presupuesto.

“El Día del Padre sigue siendo una fecha importante para el comercio, pero este año observamos a un consumidor más cuidadoso. La intención de compra continúa siendo alta, aunque el gasto se administra con mayor criterio y el regalo se evalúa más por su utilidad, calidad y valor real”, señaló Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM de la USIL.

El rango de gasto más frecuente se ubicará entre S/100 y S/200, según el 43% de los encuestados. Le siguen quienes planean gastar entre S/50 y S/100 (23%) y quienes destinarán entre S/200 y S/500 (22%). Solo el 7% prevé invertir más de S/500.

Según un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL, el 88% de los encuestados tiene previsto comprar un regalo para esta fecha.

LEA TAMBIÉN: Cuatro de cada 10 limeños que verá el Mundial dispuesto a contratar streaming o cable

¿Qué categorías marcan la campaña del Día del Padre?

Las preferencias de compra apuntan hacia productos funcionales y de uso cotidiano. La ropa y el calzado encabezan la intención de regalo con el 37%, seguidos por billeteras y accesorios (18%) y artículos de perfumería o cuidado personal (18%).

En cambio, licores, experiencias, tecnología, herramientas para el hogar, electrónica y dinero en efectivo registran porcentajes menores. Esto confirma que los consumidores priorizan opciones prácticas y accesibles.

“Para esta campaña, el consumidor no necesariamente busca gastar menos, sino gastar mejor. Los regalos funcionales ganan espacio porque responden a una lógica de utilidad: son productos que el padre puede usar y que, al mismo tiempo, justifican la inversión familiar”, explicó Huamán.

Esta racionalidad también se refleja en los factores que influyen en la decisión de compra. Para el 53% de los encuestados, la calidad del producto es el principal criterio de elección. Las promociones o descuentos ocupan el segundo lugar (15%), seguidos por la facilidad de compra y los productos personalizados, ambos con el 11%.

En cuanto al lugar de celebración, el 50% festejará en casa, el 23% en casa de un familiar y el 19% en un restaurante. Entre quienes planean salir a comer, las carnes y parrillas lideran las preferencias (41%). Le siguen la comida criolla y las cebicherías, ambas con 19%.

“El consumidor no está fuera de la campaña, pero llega con una lógica más selectiva. Las marcas deberán competir menos desde el volumen de ofertas y más desde la capacidad de demostrar valor concreto en productos de uso cotidiano”, concluyó Huamán.

La tienda física mantiene su ventaja frente al canal digital

A pesar del avance del comercio electrónico, la tienda física sigue siendo el canal preferido para esta campaña: el 67% de los encuestados compra el regalo del Día del Padre en establecimientos presenciales, frente al 25% que opta por tiendas en línea. Las compras realizadas a través de redes sociales, como Facebook, Instagram o TikTok, apenas alcanzan el 4%.

“La tienda física conserva una ventaja importante porque permite validar la compra. En una fecha en la que la calidad pesa más que el precio, el consumidor quiere asegurarse de que el producto cumpla sus expectativas antes de pagar”, comentó Huamán.

El momento de compra también revela una campaña concentrada cerca de la fecha de celebración. El 53% adquiere el regalo durante la misma semana; el 25% lo hace entre una y dos semanas antes, y solo el 7.3% espera hasta el mismo día.

Por su parte, los medios de pagos elegidos, refuerzan la tendencia hacia un consumo más controlado. El 51.5% de los encuestados planea pagar en efectivo o con tarjeta de débito, mientras que el 23% utilizará tarjeta de crédito en una sola cuota. Por su parte, las billeteras digitales, como Yape o Plin, alcanzan el 15%, superando al crédito en cuotas, que se sitúa en 7%.

“Hay una clara preferencia por medios de pago que permiten mantener el control del presupuesto. El consumidor quiere celebrar y comprar, pero evitando comprometer gastos futuros o desordenar sus finanzas familiares”, agregó Huamán.