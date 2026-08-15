La tarifa, pagada mediante un proceso de subasta, permitirá al buque de gas licuado de petróleo G. Arete acelerar su paso desde el océano Pacífico hasta el lado caribeño del canal, según operadores, corredores y un informe marítimo visto por Bloomberg.

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La cifra supera los casi US$ 4 millones pagados previamente esta semana para que un portacontenedores se saltara la fila, mientras la congestión relacionada con la guerra y la caída de los niveles de agua aumentan los tiempos de espera.

El fenómeno meteorológico de El Niño, que se está fortaleciendo en el Pacífico, amenaza con provocar una grave sequía en Centroamérica, y los operadores del canal ya han endurecido las restricciones sobre la cantidad de carga que pueden transportar los buques al atravesar la vía. El Niño de 2023-2024 provocó una grave sequía en Panamá, lo que obligó a los buques a buscar alternativas al canal.

El G. Arete se aproxima al Canal de Panamá tras zarpar de Corea del Sur a finales de julio.

No está claro quién pagó la tarifa del G. Arete, propiedad de SK Shipping Co., de Corea del Sur. Ni la empresa ni la Autoridad del Canal de Panamá respondieron a un correo electrónico en busca de comentarios.

Los buques que buscan cruzar la vía normalmente pagan una tarifa fija mediante un proceso de reserva, pero la autoridad del canal también ofrece un sistema de subastas para evitar la fila habitual. Los clientes están desembolsando millones para recurrir a esta alternativa, mientras la guerra con Irán genera más tráfico a través de esta vía clave.

El G. Arete navega actualmente por la costa sur de Panamá y señala Balboa como destino, una zona donde los buques suelen esperar para cruzar del Pacífico al océano Atlántico. Estados Unidos es un importante proveedor de GLP para compradores de Asia Oriental, y el canal es la ruta más corta entre ambas regiones.

Actualmente, algunos buques de tamaño Neopanamax sin franjas de tránsito reservadas —que transportan desde GLP hasta contenedores— han esperado hasta 11 días para conseguir un paso mediante subasta, el mayor tiempo desde mayo para tránsitos del Pacífico al Atlántico, según datos de Argus Media.