Un buque portacontenedores navega por las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá, cerca de Colón, Panamá. Fotógrafo: Walter Hurtado/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Un superpetrolero de gas vacío pagó la asombrosa cifra de US$ 4.6 millones para saltarse la fila en el canal de Panamá la próxima semana, mientras la guerra con Irán y la intensificación de El Niño trastornan las rutas comerciales mundiales.

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