La Autoridad del Canal de Panamá suspenderá temporalmente parte del sistema de reservas para los buques que buscan utilizar la vía que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, según la agencia marítima Norton Lilly. Entre las razones figura la posible llegada de un fenómeno de El Niño, que podría reducir los flujos de agua indispensables para el funcionamiento del canal.

La restricción en el acceso al Canal de Panamá se produce mientras otros puntos críticos del comercio mundial también enfrentan interrupciones. En Medio Oriente, la guerra entre Irán y EE.UU. ha llevado el tránsito por el estrecho de Ormuz a un nivel cercano a la paralización tras los ataques contra buques. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han amenazado la navegación por el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo.

La Autoridad del Canal de Panamá no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos electrónicos enviados para solicitar comentarios fuera del horario laboral.

Las subastas diarias del denominado período tres para las esclusas Panamax del canal quedarán suspendidas desde el 25 de julio y hasta nuevo aviso debido a los niveles actuales y previstos del lago Gatún, informó Norton Lilly en un aviso publicado en su sitio web. Como resultado, la capacidad diaria de reservas se reducirá de 36 a 34 buques.

La suspensión se adoptará en función de las condiciones hidrológicas actuales y del posible desarrollo de un fenómeno de El Niño, indicó Norton Lilly, citando a la Autoridad del Canal de Panamá. Episodios anteriores de El Niño redujeron el nivel de los lagos de agua dulce que abastecen la vía, lo que obligó a imponer restricciones diarias al tránsito de embarcaciones.

Un buque portacontenedores atraviesa las esclusas de Miraflores durante su tránsito por el Canal de Panamá.

La suspensión reducirá las oportunidades de obtener cupos de reserva, aumentará la competencia por los espacios disponibles en los períodos uno y dos y podría generar “mayores dificultades” para los buques que no cuenten con reservas confirmadas, señaló Norton Lilly.

El lago Gatún, situado sobre la vía interoceánica y que abastece de agua a las esclusas, tiene actualmente una profundidad de 84.6 pies (25.8 metros), apenas por debajo del promedio de 84.7 pies registrado en julio durante los últimos cinco años, según la Autoridad del Canal de Panamá. Se prevé que el nivel del agua siga descendiendo en los próximos meses hasta alcanzar 83.8 pies a fines de septiembre, 1.4 pies por debajo del promedio de cinco años.

Durante el último episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, el tráfico mensual de buques por el canal cayó desde un máximo previo al fenómeno de 1,523 embarcaciones en diciembre de 2022 hasta un mínimo de 1,054 en febrero de 2024, según datos de Weathernews Inc.

En los últimos meses, los meteorólogos han advertido que el fenómeno de El Niño de este año podría ser particularmente intenso, lo que aumenta el riesgo de graves interrupciones. Antes este año, el Centro de Predicción Climática de EE.UU. afirmó que el fenómeno seguía fortaleciéndose y probablemente será uno de los más intensos en más de 75 años.

Los episodios de El Niño suelen provocar condiciones más secas de lo normal en Centroamérica. Panamá ya ha registrado precipitaciones muy por debajo del promedio durante las últimas siete semanas, según el Centro de Predicción Climática de EE.UU.

Se espera que esas condiciones secas persistan. Los últimos pronósticos estacionales del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio indican que existe al menos un 70% de probabilidad de que la zona que rodea el Canal de Panamá registre precipitaciones dentro del tercio inferior de los niveles históricos entre agosto y noviembre.

En junio, la Autoridad del Canal de Panamá informó que estaba intensificando sus preparativos para enfrentar los efectos extremos de El Niño mediante la elaboración de un plan que busca evitar las restricciones al tránsito de buques que afectaron al transporte marítimo hace tres años.

Escrito por Nicholas Lua y Mary Hui