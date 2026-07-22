Turistas observan un buque portacontenedores de Hapag-Lloyd en las esclusas de Agua Clara, cerca de Colón, Panamá, el 10 de febrero de 2026. Fotógrafo: Luis Antonio Rojas/Bloomberg
Turistas observan un buque portacontenedores de Hapag-Lloyd en las esclusas de Agua Clara, cerca de Colón, Panamá, el 10 de febrero de 2026. Fotógrafo: Luis Antonio Rojas/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El comercio mundial enfrenta un nuevo problema, que se suma a las complicaciones que desde hace meses afectan los flujos comerciales en Medio Oriente: el Canal de Panamá reducirá algunos cupos de reserva para buques debido a problemas en el suministro de agua.

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