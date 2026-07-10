La Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el “Disneyland del contrabando”, según un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit, en inglés), que pide a las autoridades panameñas “medidas enérgicas” para acabarlo.

“La primera recomendación es que se tomen medidas enérgicas en Colón, que es una de las zonas libres más grandes en todo el mundo, que tiene un impacto negativo en los consumidores de Panamá pero también en sus vecinos, porque muchos de los productos ilegales, los falsos, que pasan por Colón inundan las economías de Suramérica”, dijo a EFE el director general de la Tracit, Jeffrey Hardy .

Hardy presentó esta semana en la capital panameña el informe “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito”, durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La Tracit desarrolla un Índice de Comercio Ilícito que evalúa 158 economías del mundo a través de seis categorías, que incluyen aspectos como los impuestos y entorno económico, el marco regulatorio, la corrupción y los sistemas contra el blanqueo, y el control que ejerce el Gobierno sobre la cadena logística.

En el índice más reciente, de 2025, Costa Rica y Panamá aparecen como los mejor posicionados del istmo centroamericano, en el puesto 68 del mundo con 51.2 puntos el primero y en el puesto 81 con 49.6 puntos el segundo.

El crimen aprovecha control limitado en Colón

El informe de la Tracit señala que “la vulnerabilidad central” de Panamá en cuanto a la lucha contra el comercio ilícito es la Zona Libre Colón, que “si bien funciona como un importante motor del comercio legítimo, también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos”.

“La ZLC ha sido calificada como un ‘Disneyland del contrabando’”. dada su “limitada supervisión”, lo que “permite a las redes criminales utilizarla para el ocultamiento, el reempaque y la redistribución de bienes ilícitos, incluidos productos falsificados, productos farmacéuticos, tabaco y alcohol”, dice el informe.

Hardy afirmó que una medida indispensable frente a esta realidad es que la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de Panamá obtenga un poder real de supervisión dentro de la zona libre.

“Aduanas necesita poder ingresar, necesita poder inspeccionar el producto, poder detectar, detener y castigar a los criminales”, declaró Hardy a EFE.

El director general de la Tracit reconoció los esfuerzos de la ANA en los últimos años y el “compromiso” de su directora, Soraya Valdivieso, en la lucha contra los ilícitos, pero alertó que “hay mucho trabajo todavía por hacer”, y valoró para ello la cooperación internacional, especialmente de EE.UU.

Hoja de ruta para fortalecer la ZLC

Las autoridades panameñas están “plenamente conscientes de los desafíos derivados de las debilidades en los mecanismos de control” en Colón, dijo a EFE la directora de Aduanas, y aseguró que existe “una hoja de ruta estratégica para fortalecer las medidas de prevención, supervisión y fiscalización”.

Valdivieso citó la realización de una auditoría especializada sobre el contrabando de cigarrillos que “podrían dar lugar al cierre de determinadas empresas involucradas”, así como también la reciente “incautación de 3,039 pacas de cigarrillos de contrabando con valor aduanal de US$ 2.27 millones”.

Según el informe de la Tracit, de la ZLC sale “hasta el 80 % de todos los cigarrillos ilegales consumidos en México, Centroamérica y los países del norte de América del Sur”.

Valdivieso destacó que a partir del próximo 10 de agosto entrará a regir en la ZLC la Declaración de Reexportación, un documento requerido cuando mercancía extranjera bajo control aduanero sale del país sin haber sido sometida a despacho definitivo.

Este procedimiento permitirá garantizar la trazabilidad de la carga, formalizar su salida del territorio panameño y registrar la operación conforme a los requisitos establecidos en el sistema informático aduanero, agregó.