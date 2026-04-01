El candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, participó en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este espacio, presentó sus principales iniciativas sobre educación, innovación y empleo rumbo a las Elecciones 2026 en Perú.

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Propuestas de López Aliaga

Durante la ronda “Educación, innovación y tecnología”, López Aliaga precisó que su posible gobierno sería “aliado de la empresa privada”.

Aseguró, asimismo, que entregaría créditos para maestrías enfocadas en el talento peruano; y puso énfasis en políticas sociales y de infraestructura: propuso la creación de centros educativos especializados para niños con habilidades especiales, así como la entrega de un bono mensual para sus cuidadores.

Además, planteó la implementación de parques tecnológicos que atraigan a grandes empresas, inspirado en el caso de Intel en Costa Rica.

En su lista incluyó centros para adultos mayores y construcción de losas deportivas a nivel nacional.

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