Rafael López Aliaga remarca que si llega a la presidencia reducirá los ministerios de 19 a 6. Foto: Hugo Pérez / GEC
Rafael López Aliaga remarca que si llega a la presidencia reducirá los ministerios de 19 a 6. Foto: Hugo Pérez / GEC
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Redacción Gestión
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, remarcó que, de llegar al Ejecutivo, reducirá los ministerios de 19 a 6.

Durante el debate electoral por las Elecciones Generales 2026 indicó que esto lo hará con

“El Estado ha sido tomado por malos políticos, políticos corruptos durante más de 10, 15, 20 años, que ven al Estado como un botín”, indicó el candidato.

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En otro momento, López Aliaga indicó que,

“(Salir de la Corte IDH) nos permite la pena de muerte, los jueces sin rostro y los jueces y fiscales militares temporalmente, como se usaron con Sendero Luminoso y el MRTA con mucho éxito”, acotó.

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Servicio militar obligatorio

En otro momento, el candidato propuso también restablecer el servicio militar voluntario, el cual será reestructurado y tendrá beneficios como sueldo mínimo vital y Beca 18 para los interesados.

“Para tener la caja, 80 mil millones de soles destinados prioritariamente a lo que es el tema principal del Perú, seguridad ciudadana, las 24 horas. No merecemos estar sufriendo la muerte de peruanos inocentes, sobre todo los emprendedores más jóvenes y vulnerables”, añadió.

El candidato propuso también restablecer el servicio militar voluntario, el cual será reestructurado y tendrá beneficios como sueldo mínimo vital y Beca 18. (Fotos: archivo GEC)
El candidato propuso también restablecer el servicio militar voluntario, el cual será reestructurado y tendrá beneficios como sueldo mínimo vital y Beca 18. (Fotos: archivo GEC)

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