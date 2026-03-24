Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por el partido Renovación Popular, remarcó que, de llegar al Ejecutivo, reducirá los ministerios de 19 a 6.

Durante el debate electoral por las Elecciones Generales 2026 indicó que esto lo hará con el objetivo de ahorrarle al estado 80 mil millones de soles, el cual se usará para invertir en inteligencia policial y construir cárceles en la selva.

“El Estado ha sido tomado por malos políticos, políticos corruptos durante más de 10, 15, 20 años, que ven al Estado como un botín”, indicó el candidato.

En otro momento, López Aliaga indicó que, si llega a la presidencia, expulsará a los ciudadanos extranjeros en condición de ilegales y el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“(Salir de la Corte IDH) nos permite la pena de muerte, los jueces sin rostro y los jueces y fiscales militares temporalmente, como se usaron con Sendero Luminoso y el MRTA con mucho éxito”, acotó.

Servicio militar obligatorio

En otro momento, el candidato propuso también restablecer el servicio militar voluntario, el cual será reestructurado y tendrá beneficios como sueldo mínimo vital y Beca 18 para los interesados.

“Para tener la caja, 80 mil millones de soles destinados prioritariamente a lo que es el tema principal del Perú, seguridad ciudadana, las 24 horas. No merecemos estar sufriendo la muerte de peruanos inocentes, sobre todo los emprendedores más jóvenes y vulnerables”, añadió.