Según el JNE, estas conductas atentan contra la libertad religiosa y emplean la religión como "herramienta de persuasión indebida".
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El advirtió a , que no puede emplear la religión en su campaña de las elecciones generales de abril.

Según la resolución compartida por Infobae, el JNE instó a López Aliaga y a su partido, a no utilizar temas religiosos, sin distinguir el credo, como parte de su estrategia política. Dicha restricción se ampara en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento de Propaganda Electoral, y si el partido no acata podrían ser sancionados.

Deberán abstenerse de instrumentalizar temas o símbolos religiosos de cualquier credo como mecanismo de captación de voto o como mecanismo orientado a influir en la voluntad ciudadana“, reza el fallo del JNE.

LEA TAMBIÉN: Ernesto Álvarez admite errores de José Jerí tras censura del Congreso, ¿qué dijo?
JNE confirma exclusión de candidaturas de Perú Moderno y Frente de la Esperanza. (Foto: Andina)

No obstante, el JNE aclaró que no se restringe en los discursos políticos defender “valores morales que puedan tener inspiración o fundamento religioso”.

Semanas atrás el deben dejar de emplear alusiones religiosas durante sus actividades proselitistas para las elecciones 2026.

Sin embargo, el JNE revocó la decisión del JEE y determinó que el partido de RLA no incurrió en una infracción dado que se trató de un evento partidario y no de un mítin político.

Lo que sí queda prohibido, según el JNE, es la “manipulación de la fe con fines electorales”. Por ejemplo: “Presentar una candidatura como expresión o mandato de una determinada creencia o usar símbolos para generar una presión espiritual”.

