El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió a Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, que no puede emplear la religión en su campaña de las elecciones generales de abril.

Según la resolución compartida por Infobae, el JNE instó a López Aliaga y a su partido, a no utilizar temas religiosos, sin distinguir el credo, como parte de su estrategia política. Dicha restricción se ampara en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento de Propaganda Electoral, y si el partido no acata podrían ser sancionados.

“Deberán abstenerse de instrumentalizar temas o símbolos religiosos de cualquier credo como mecanismo de captación de voto o como mecanismo orientado a influir en la voluntad ciudadana“, reza el fallo del JNE.

JNE confirma exclusión de candidaturas de Perú Moderno y Frente de la Esperanza. (Foto: Andina)

No obstante, el JNE aclaró que no se restringe en los discursos políticos defender “valores morales que puedan tener inspiración o fundamento religioso”.

Semanas atrás el Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 estableció que Rafael López Aliaga y su organización política Renovación Popular deben dejar de emplear alusiones religiosas durante sus actividades proselitistas para las elecciones 2026.

Sin embargo, el JNE revocó la decisión del JEE y determinó que el partido de RLA no incurrió en una infracción dado que se trató de un evento partidario y no de un mítin político.

Lo que sí queda prohibido, según el JNE, es la “manipulación de la fe con fines electorales”. Por ejemplo: “Presentar una candidatura como expresión o mandato de una determinada creencia o usar símbolos para generar una presión espiritual”.