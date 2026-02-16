La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, arremetió contra Rafael López Aliaga (Renovación Popular), como parte de la reciente controversia entre ambos partidos a raíz de las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

La lideresa de Fuerza Popular reiteró que su bancada no votará a favor de las siete mociones de censura debido a que es preferible preservar la estabilidad política del país, considerando la cercanía de las elecciones generales de abril. “Cambiar un presidente es empujar al país a más incertidumbre”, alegan desde el partido fujimorista.

Ante esta postura, Renovación Popular acusó al frente naranja de “avalar la corrupción” y de crear un “fuji jerismo” por oponerse a la destitución de Jerí Oré, a quien se lo cuestiona por reuniones extraoficiales con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de personal.

Fuerza Popular descarta respaldar cambios sin “hechos concluyentes” en plena campaña electoral. (Foto: Captura / X / @@FuerzaPopular__)

En esa línea, Keiko Fujimori aseguró que López Aliaga “solo sabe insultar” y por eso le sorprende que se haya convertido “en un tonto útil de los caviares” por respaldar la destitución de José Jerí.

“Lo importante es que las instituciones se encarguen de hacer las instituciones. Un embajador (de Estados Unidos) ha señalado también esta postura (de no censurar a Jerí). La comunidad internacional nos está mirando. Pedimos firmeza pero también serenidad”, relató Fujimori Higuchi.