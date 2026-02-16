Keiko Fujimori aseguró que Rafael López Aliaga "solo sabe insultar", y cuestionó que respalde mociones de censura contra José Jerí. Para la heredera del fujimorismo, se debe preservar la estabilidad política. Fotos: GEC
Keiko Fujimori aseguró que Rafael López Aliaga "solo sabe insultar", y cuestionó que respalde mociones de censura contra José Jerí. Para la heredera del fujimorismo, se debe preservar la estabilidad política. Fotos: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, arremetió contra Rafael López Aliaga (Renovación Popular), como parte de la reciente controversia entre ambos partidos a raíz de las mociones de censura contra el mandatario interino José Jerí.

, considerando la cercanía de las elecciones generales de abril. “Cambiar un presidente es empujar al país a más incertidumbre”, alegan desde el partido fujimorista.

Ante esta postura, Renovación Popular acusó al frente naranja de “avalar la corrupción” y de crear un “fuji jerismo” por oponerse a la destitución de Jerí Oré, a quien se lo cuestiona por reuniones extraoficiales con empresarios chinos y presuntas irregularidades en la contratación de personal.

LEA TAMBIÉN: Buscan interpelar a titulares del MTC y MEF por retraso en Carretera Central y otros proyectos
Fuerza Popular descarta respaldar cambios sin “hechos concluyentes” en plena campaña electoral. (Foto: Captura / X / @@FuerzaPopular__)
Fuerza Popular descarta respaldar cambios sin “hechos concluyentes” en plena campaña electoral. (Foto: Captura / X / @@FuerzaPopular__)

En esa línea, Keiko Fujimori aseguró que López Aliaga “solo sabe insultar” y por eso le sorprende que se haya convertido “en un tonto útil de los caviares” por respaldar la destitución de José Jerí.

“Lo importante es que las instituciones se encarguen de hacer las instituciones. Un embajador (de Estados Unidos) ha señalado también esta postura (de no censurar a Jerí). La comunidad internacional nos está mirando. Pedimos firmeza pero también serenidad”, relató Fujimori Higuchi.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: JNE crea oficina especial para voto peruano en el exterior
Ciudadanos por el Perú anuncia su retiro de las Elecciones 2026
Elecciones 2026: así queda la ubicación de partidos políticos en cédulas de sufragio
Elecciones 2026: hoy vence plazo para que candidatos puedan renunciar a su postulación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.