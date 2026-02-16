Congresistas de diversas bancadas han presentado dos mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para que aclaren sobre los retrasos en la construcción de los proyectos Carretera Central, Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa.

Estas mociones han sido firmadas por legisladores de bancadas como Perú Libre, Bloque Democrático, Bancada Socialista y Podemos Perú. entre otros.

Los parlamentarios argumentan que a la fecha no hay explicaciones “claras, precisas y documentadas” sobre los motivos reales que originaron la resolución del contrato con el PMO francés que tenía a su cargo la nueva Carretera Central y los proyectos en la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa —fundamentales para la conexión con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez—.

Según el Poder Ejecutivo, a pesar de la resolución del contrato con PMO francés, el proyecto de la nueva Carretera Central sigue en pie. Foto: MTC / referencial

Además, también exigen la evaluación del riesgo legal, económico y administrativo y las posibles consecuencias para la continuidad de estos proyectos.

“Ha generado interrogantes legítimos sobre la transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos”, rezan las mociones.

Entre los argumentos cuestionan que se haya asignado solo S/ 190 millones para la construcción de la Carretera Central, muy lejos de lo que se necesita.

El titular del MTC, Aldo Prieto, tras reunirse con Denisse Miralles y el congresista Waldemar Cerrón, reiteró que la Carretera Central es clave para a integración del país, por lo que trabajan para “asegurar que el proyecto continúe bajo las mejores condiciones técnicas y financieras posibles”.

Vale acotar que al formalizarse el pedido, el Pleno del Congreso tendrá que votar la admisión de sendas mociones de interpelación para programar la fecha de presentación del ministro Aldo Prieto y la ministra Denisse Miralles.