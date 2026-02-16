Proyectos de infraestructura para el transporte tienen a los ministros del MTC y MEF en la mira del Congreso. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Proyectos de infraestructura para el transporte tienen a los ministros del MTC y MEF en la mira del Congreso. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Congresistas de diversas bancadas han presentado dos mociones de interpelación contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, para que aclaren sobre

Estas mociones han sido firmadas por legisladores de bancadas como Perú Libre, Bloque Democrático, Bancada Socialista y Podemos Perú. entre otros.

Los parlamentarios argumentan que a la fecha no hay explicaciones “claras, precisas y documentadas” sobre los motivos reales que originaron —fundamentales para la conexión con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez—.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori: “Cambiar un presidente es empujar al país a más incertidumbre”
Según el Poder Ejecutivo, a pesar de la resolución del contrato con PMO francés, el proyecto de la nueva Carretera Central sigue en pie. Foto: MTC / referencial
Según el Poder Ejecutivo, a pesar de la resolución del contrato con PMO francés, el proyecto de la nueva Carretera Central sigue en pie. Foto: MTC / referencial

Además, también exigen la evaluación del riesgo legal, económico y administrativo y las posibles consecuencias para la continuidad de estos proyectos.

“Ha generado interrogantes legítimos sobre la transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos”, rezan las mociones.

Entre los argumentos cuestionan que se haya asignado solo S/ 190 millones para la construcción de la Carretera Central, muy lejos de lo que se necesita.

El titular del MTC, Aldo Prieto, tras reunirse con Denisse Miralles y el congresista Waldemar Cerrón, reiteró que, por lo que trabajan para “asegurar que el proyecto continúe bajo las mejores condiciones técnicas y financieras posibles”.

Vale acotar que al formalizarse el pedido, el Pleno del Congreso tendrá que votar la admisión de sendas mociones de interpelación para programar la fecha de presentación del ministro Aldo Prieto y la ministra Denisse Miralles.

TE PUEDE INTERESAR

Nueva Carretera Central: ¿Qué dice la Contraloría sobre el caso?
Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa en espera del MEF: respuesta llegará en marzo
MEF: En primera semana de marzo se tendría solución integral para Carretera Central
¿Adiós al “asesor” de la Carretera Central? Perú resolvió contrato con PMO francés

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.