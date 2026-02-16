Si alguna de estas iniciativas obtiene la mayoría simple de votos de los congresistas hábiles, José Jerí será removido del cargo. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Si alguna de estas iniciativas obtiene la mayoría simple de votos de los congresistas hábiles, José Jerí será removido del cargo. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 17 de febrero, quien es blanco de críticas por sus encuentros irregulares con empresarios chinos.

En esa línea, Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, sostuvo que se necesita la mayoría simple de votos de los legisladores hábiles para que se apruebe la censura contra José Jerí Oré. Vale acotar que son 130 los parlamentarios que integran el Legislativo, por lo que bastarían 66 firmas para dicho fin —aunque puede variar la cifra considerando licencias para ausentarse—.

“En caso se aprueba la censura (contra José Jerí) habrá que convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, , manifestó Rospigliosi a la prensa.

LEA TAMBIÉN: Premier Álvarez sobre posible salida de Jerí: Existe el riesgo, son avatares de la política

El congresista de Fuerza Popular agregó que se deberá esperar “un plazo” para conocer a los candidatos y, posteriormente, proceder a la votación secreta para elegir a la nueva Mesa Directiva.

¿Y si no se logra la censura de José Jerí?, el 1 de marzo —cuando inicie la Legislatura Ordinaria del Congreso— para el primer Pleno que se efectúe “el primer tema será la moción de vacancia que también ha sido presentada”.

Fernando Rospigliosi señaló que tras la eventual censura de José Jerí, el Congreso deberá convocar a elección de la nueva Mesa Directiva. Foto: difusión
Fernando Rospigliosi señaló que tras la eventual censura de José Jerí, el Congreso deberá convocar a elección de la nueva Mesa Directiva. Foto: difusión

Rospigliosi Capurro añadió que durante la jornada congresal de este martes 17 de febrero no se permitirá el ingreso de la prensa al hemiciclo del Legislativo, debido a una serie de remodelaciones.

Finalmente, al ser cuestionado sobre otros cuestionamientos que rodean al presidente José Jerí, como el pago a una practicante con su propio sueldo, consideró que “no es usual pero tampoco es ilegal”.

TE PUEDE INTERESAR

Hay limitadas opciones en el Congreso de Perú para sustituir al eventual presidente censurado
Premier Álvarez: Presidente Jerí no debería asistir al pleno del Congreso este martes
Congreso propone noveno retiro de AFP y plantea devolución total a herederos
Empresario Zhihua Yang no acudirá al Congreso para explicar reuniones con José Jerí

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.