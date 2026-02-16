Este martes 17 de febrero el Congreso de la República realizará un Pleno extraordinario en la que se debatirán las siete mociones de censura que recaen sobre el presidente José Jerí, quien es blanco de críticas por sus encuentros irregulares con empresarios chinos.

En esa línea, Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso, sostuvo que se necesita la mayoría simple de votos de los legisladores hábiles para que se apruebe la censura contra José Jerí Oré. Vale acotar que son 130 los parlamentarios que integran el Legislativo, por lo que bastarían 66 firmas para dicho fin —aunque puede variar la cifra considerando licencias para ausentarse—.

“En caso se aprueba la censura (contra José Jerí) habrá que convocar a la elección de un nuevo presidente del Congreso, que se convertiría en el nuevo presidente de la República”, manifestó Rospigliosi a la prensa.

El congresista de Fuerza Popular agregó que se deberá esperar “un plazo” para conocer a los candidatos y, posteriormente, proceder a la votación secreta para elegir a la nueva Mesa Directiva.

¿Y si no se logra la censura de José Jerí? Según Fernando Rospigliosi, de no prosperar esta figura parlamentaria de la censura, el 1 de marzo —cuando inicie la Legislatura Ordinaria del Congreso— para el primer Pleno que se efectúe “el primer tema será la moción de vacancia que también ha sido presentada”.

Fernando Rospigliosi señaló que tras la eventual censura de José Jerí, el Congreso deberá convocar a elección de la nueva Mesa Directiva. Foto: difusión

Rospigliosi Capurro añadió que durante la jornada congresal de este martes 17 de febrero no se permitirá el ingreso de la prensa al hemiciclo del Legislativo, debido a una serie de remodelaciones.

Finalmente, al ser cuestionado sobre otros cuestionamientos que rodean al presidente José Jerí, como el pago a una practicante con su propio sueldo, consideró que “no es usual pero tampoco es ilegal”.