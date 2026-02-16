Lideresa de Fuerza Popular afirmó que no serían cómplices de quienes buscan desestabilizar al país. Foto: Captura de pantalla.
Lideresa de Fuerza Popular afirmó que no serían cómplices de quienes buscan desestabilizar al país. Foto: Captura de pantalla.
rechazó la moción de censura del presidente José Jerí, luego de revelarse presuntas reuniones extraoficiales con empresarios chinos, quienes luego accedieron a contratos con el Estado.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, Keiko Fujimori sostuvo que “cambiar a un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes” sería “empujar al país a más incertidumbre“.

No obstante, cuestionó las acciones del presidente Jerí, por lo que aseguró que Fuerza Popular no protege a una persona. “Exigimos que se investigue, esclarezca; en el caso que corresponda que le caiga todo el peso de la ley”, expresó.

Además, ante posible censura de otro presidente en este periodo 2023-2026, debido a que este martes se debatirá dicho pedido, Fujimori ratificó que no serían “cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”.

En defensa de jóvenes

la lideresa del partido naranja rechazó la forma en que varios calificaron estos encuentros.

“Rechazamos la forma denigrante de referirse a las mujeres; calificar de prostitutas a mujeres por el hecho de asistir a una reunión o fiesta. Esto revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar”, indicó.

Renuncia a su cargo asesora de confianza y allegada al presidente José Jerí

