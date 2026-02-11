La asesora de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y personal de confianza del presidente José Jerí, Stephany Alexandra Vega Morón, presentó este 11 de febrero de 2026 su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo que desempeñaba desde el 22 de octubre de 2025.

En una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, la abogada señala que su decisión responde a una “reflexión personal” motivada por la “intensa exposición pública” y los “constantes cuestionamientos mediáticos” desde que asumió funciones.

“Esta situación no solo ha afectado mi imagen profesional, sino que también ha generado un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia”, indica en el documento, que fue recibido por trámite documentario de la PCM este 11 de febrero.

Renuncia Stephany Vega. Foto: Gestión.

Vega añade que, frente al escenario actual, considera necesario “priorizar el bienestar de los míos y resguardar una trayectoria profesional construida con esfuerzo y dedicación”. Asimismo, agradece la confianza depositada en su persona y se compromete a realizar una adecuada entrega del cargo para no afectar el normal desarrollo de las actividades.

La renuncia se produce meses después de que un reportaje del programa Panorama revelara que Vega habría incrementado su patrimonio en más de US$ 100,000 en menos de cuatro años, periodo en el que pasó por distintos cargos en el Estado.

De acuerdo con el dominical, su remuneración evolucionó desde S/ 1,558 en 2021, cuando inició labores en el Congreso, hasta S/ 16,000 mensuales al incorporarse como asesora en la PCM en octubre de 2025. En ese lapso, adquirió un departamento con cochera valorizado en US$ 120,000 -pagado junto con su pareja- y vehículos de alta gama, entre ellos un Audi y un BMW valorizado en S/ 60,000, este último cancelado al contado.

El reportaje también destacó su cercanía con el presidente José Jerí, y la calificó como una de las personas con mayor influencia en Palacio.

LEA TAMBIÉN: Jerí confirma que se comprará 24 aviones de combate para la FAP

En su momento, en declaraciones al programa periodístico, Vega defendió la legalidad de su patrimonio y aseguró estar dispuesta a sustentar sus ingresos ante la Fiscalía. Explicó que la compra del departamento fue asumida en un 50 % por cada miembro de la pareja y que su parte fue financiada con ahorros personales, el retiro de S/ 25,000 de su AFP y un préstamo familiar de US$ 20,000.

Sobre los vehículos, señaló que su adquisición respondió a una “cadena de ahorros”, que incluyó la venta de autos anteriores. “Absolutamente todo ha sido de forma lícita, todo ha sido bancarizado, todo lo tengo debidamente sustentado”, afirmó en su momento.