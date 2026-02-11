Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú anunciaron que respaldarán el pedido para convocar a un Pleno extraordinario del Congreso con el objetivo de revisar una posible censura contra el presidente José Jerí, “en su condición de titular de la Mesa Directiva”.

La legisladora Lady Camones (APP) confirmó que su bancada acordó firmar la moción para permitir la convocatoria de la sesión plenaria. En la misma línea se pronunció José Luna Gálvez, de Podemos Perú, quien adelantó que su grupo parlamentario también se sumará a la solicitud.

Minutos después, Eduardo Salhuana formalizó la adhesión: “La bancada de APP cree que estos temas deben ser debatidos en el Congreso de la República”.

Con estas adhesiones, la iniciativa -impulsada inicialmente el 1 de febrero por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre)- habría alcanzado las 78 firmas requeridas por el Reglamento del Congreso para convocar formalmente a un Pleno extraordinario.

Hasta hace unas horas se contabilizaban 63 respaldos distribuidos entre diversas bancadas: Podemos (2), APP (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y seis no agrupados. Con la decisión de APP y Podemos de sumar más firmas, el número necesario se completaría.

Ningún integrante de Fuerza Popular había suscrito el pedido hasta el último conteo público, mientras que Somos Perú -bancada vinculada al Ejecutivo- descartó respaldar la iniciativa.

Cuestionamientos

El presidente Jerí enfrenta cuestionamientos por presuntas reuniones extraoficiales con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno. Además, se le atribuyen encuentros con jóvenes en el despacho presidencial que posteriormente habrían obtenido contratos con el Estado.

Estos hechos han motivado a un sector del Parlamento a impulsar una censura en su calidad de titular de la Mesa Directiva del Congreso, aunque el debate jurídico sobre la figura aplicable se mantiene abierto.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, sostuvo que la figura que correspondería no sería la censura, sino la vacancia, debido a que Jerí ya no ejerce la presidencia del Parlamento tras haber asumido la Presidencia de la República.

¿Cómo se convoca un Pleno extraordinario?

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, un Pleno extraordinario puede ser convocado fuera del calendario ordinario cuando lo solicite un número no menor al 40% del número legal de congresistas.

Considerando que el Congreso está conformado por 130 parlamentarios, se requieren al menos 78 firmas para activar formalmente la convocatoria.

Una vez alcanzado ese número, la solicitud debe ser presentada a la Mesa Directiva, que coordina la convocatoria de la sesión. Según lo señalado por Lady Camones, el plazo para que se realice el Pleno sería de hasta 15 días desde que se formaliza el pedido con el total de firmas.

La cantidad de respaldos no solo es clave para habilitar la sesión, sino también para medir la viabilidad política de la censura o vacancia que eventualmente se sometería a votación.