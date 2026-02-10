Javier Velásquez Quesquén dijo que los partidos que sostienen al presidente José Jerí comenten un grave error. Foto: Presidencia.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Javier Velásquez Quesquén, excongresista del Apra y candidato al Senado, dijo que los partidos que sostienencomenten un grave error que finalmente se verá en las elecciones.

“Son de la misma cofradía. Lo van a tener que pagar en estas elecciones”, señaló Velásquez Quesquén en el programa Cuentas Claras de Canal N.

De otro lado, sostuvo que en Lambayeque y La Libertad hay una corriente contra César Acuña: “Ellos han destruido la salud pública del país”, sostuvo.

Para el dirigente aprista APP nunca fue un partido político. “Han gobernado con Dina Boluarte y para mí es el cáncer de la política nacional, especialmente, en Lambayeque”, apuntó.

Para el dirigente aprista APP nunca fue un partido político. (Foto: Agencia Andina)
APP en proceso de sinceramiento y reestructuración

Martín Salas, candidato al Senado por APP indicó que dicha agrupación está instaurando una política de prevención, esto luego que Cuarto Poder reveló que el partido de César Acuña postula a 53 candidatos sentenciados.

“Estamos en proceso de sinceramiento y reestructuración del partido”, expresó en Canal N.

