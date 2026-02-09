La congresista de la bancada de Renovación Popular, Norma Yarrow, solicitó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el cierre de forma definitiva del despacho parlamentario asignado a José Jerí.

A través de un oficio, Yarrow precisó que el despacho de José Jerí siguió funcionando en el Congreso, con personal activo y tareas administrativas durante varios meses, incluso después de que asumió como presidente de la República.

Según la congresista, en dicho despacho trabajaron 8 personas vinculadas al partido Somos Perú, generando un gasto superior a 300 mil soles entre los meses de octubre y febrero.

En el documento, Yarrow argumentó que Jerí dispone actualmente de infraestructura, recursos y logística en Palacio de Gobierno, por lo que considera innecesario que conserve un despacho parlamentario, situación que estaría afectando al erario público.

Por todo lo detallado, la parlamentaria pide el cierre definitivo del despacho, al considerar que no corresponde mantenerlo operativo dado el cargo actual de Jerí.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado alguna respuesta oficial sobre el este pedido.