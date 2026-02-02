Solicitan convocar sesión extraordinaria para debatir vacancia de José Jerí. FOTO: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, solicitó, a través de un oficio múltiple, a los voceros de las bancadas parlamentarias para que

En el oficio, Montalvo solicitó realizar esta sesión, en donde se deberá debatir

“Tengo el agrado de saludarlo cordialmente y a la vez solicito que a través de la Junta de Portavoces de la cual forma parte vuestro Grupo Parlamentario se debata y apruebe a una sesión extraordinaria del pleno del Parlamento Nacional con carácter de urgente para abordar la crisis política y social”, se lee en el documento enviado a los portavoces.

Según sustentó el congresista, esta solicitud se basa en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución y en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

Sostuvo que, por los hechos expuestos en la Moción, es urgente realizar una sesión extraordinaria del pleno para enfrentar la crisis política y social, así como proteger los intereses del Estado y de la población.

El oficio fue enviado a los portavoces Jorge Montoya (Honor y Democracia), Edwin Martínez (Acción Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Renovación Popular), Eduardo Salhuana (Alianza Por el Progreso), José Williams (Avanza País), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).

Además, el documento también fue remitido a Héctor Valer (Somos Perú), José Luna (Podemos), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

El congresista Segundo Montalvo envió un oficio en donde explicó que es urgente realizar una sesión extraordinaria para enfrentar la crisis política y social en el país.
