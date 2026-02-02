El congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, solicitó, a través de un oficio múltiple, a los voceros de las bancadas parlamentarias para que se convoque con urgencia a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para debatir la moción de vacancia contra el presidente José Jerí.

En el oficio, Montalvo solicitó realizar esta sesión, en donde se deberá debatir la Moción de Orden del Día 21270, del 26 de enero de 2026, que propone declarar la permanente incapacidad moral del actual mandatario.

“Tengo el agrado de saludarlo cordialmente y a la vez solicito que a través de la Junta de Portavoces de la cual forma parte vuestro Grupo Parlamentario se debata y apruebe a una sesión extraordinaria del pleno del Parlamento Nacional con carácter de urgente para abordar la crisis política y social”, se lee en el documento enviado a los portavoces.

Según sustentó el congresista, esta solicitud se basa en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución y en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso.

Sostuvo que, por los hechos expuestos en la Moción, es urgente realizar una sesión extraordinaria del pleno para enfrentar la crisis política y social, así como proteger los intereses del Estado y de la población.

El oficio fue enviado a los portavoces Jorge Montoya (Honor y Democracia), Edwin Martínez (Acción Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Renovación Popular), Eduardo Salhuana (Alianza Por el Progreso), José Williams (Avanza País), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).

Además, el documento también fue remitido a Héctor Valer (Somos Perú), José Luna (Podemos), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).