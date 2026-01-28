Presentan séptima moción de censura en el Congreso contra el presidente José Jerí. (Foto: Andina)
Presentan séptima moción de censura en el Congreso contra el presidente José Jerí. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
para removerlo como titular de la Mesa Directiva, cargo que asumió por sucesión constitucional.

Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y algunos no agrupados.

ocultando su identidad y sin registrarlas en la agenda presidencial, vulneran la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público.

“Estas conductas han generado un grave deterioro de la confianza ciudadana, han afectado la imagen y legitimidad del Congreso de la República y evidencian una práctica política incompatible con una democracia que debe servir al pueblo y no a intereses empresariales”, se indica en el documento presentado.

Asimismo, se precisó que, desde una visión democrática y popular, “no puede tolerarse que la más alta autoridad del Parlamento y encargado del máximo cargo del Perú reproduzca lógicas de opacidad, privilegio y captura del Estado”,

Cabe precisar que las últimas mociones de censura fueron presentadas por las bancadas de Renovación Popular y Acción Popular, durante la tarde del 21 de enero.

La moción sostiene que las reuniones de Jerí con Zhihua Yang y otros empresarios chinos vulneran la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público. FOTO: GEC
La moción sostiene que las reuniones de Jerí con Zhihua Yang y otros empresarios chinos vulneran la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público. FOTO: GEC

