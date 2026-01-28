Un grupo de congresistas presentó una séptima moción de censura contra el presidente José Jerí para removerlo como titular de la Mesa Directiva, cargo que asumió por sucesión constitucional.

Esta moción fue presentada por legisladores de las bancadas Juntos por el Perú - Voces del Pueblo Bloque Magisterial, Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Democrático Popular y algunos no agrupados.

La moción sostiene que las reuniones de Jerí con Zhihua Yang y otros empresarios chinos, ocultando su identidad y sin registrarlas en la agenda presidencial, vulneran la transparencia, la rendición de cuentas y el interés público.

“Estas conductas han generado un grave deterioro de la confianza ciudadana, han afectado la imagen y legitimidad del Congreso de la República y evidencian una práctica política incompatible con una democracia que debe servir al pueblo y no a intereses empresariales”, se indica en el documento presentado.

Asimismo, se precisó que, desde una visión democrática y popular, “no puede tolerarse que la más alta autoridad del Parlamento y encargado del máximo cargo del Perú reproduzca lógicas de opacidad, privilegio y captura del Estado”, contrarias al mandato constitucional de servicio a la Nación y lucha contra la corrupción.

Cabe precisar que las últimas mociones de censura fueron presentadas por las bancadas de Renovación Popular y Acción Popular, durante la tarde del 21 de enero.