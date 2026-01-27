El mapa de crecimiento económico mundial revela una brecha entre los países emergentes de Asia y América Latina. En ese sentido, Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas (MEF), analiza cuál es la posición de Perú.

El especialista brindó los detalles durante el conversatorio denominado Escenario Político y Perspectiva Económica 2026, a cargo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

LEA TAMBIÉN: Cobre marca nuevo récord por aumento de órdenes en LME desde Asia

Fragmentación de la economía global

El panorama mundial ofrece un punto de partida fundamental para entender lo que ocurre a nivel local, indicó el especialista. Por ello, precisó cómo van las grandes economías.

Inició con la explicación sobre el país liderado por Donald Trump: “Estados Unidos mantiene un crecimiento en torno al 2%. En 2025, Estados Unidos creció bastante por encima de lo que se anticipaba al inicio, cuando se lanzaron las políticas arancelarias y migratorias. Cuando se hace el análisis de por qué crece 2% es básicamente por el impacto de la inversión en inteligencia artificial y centros de datos”.

Luego pasó al gigante asiático: “El caso de América Latina es realmente lamentable. Estamos un poco por encima del 2%. [...] Países emergentes en Asia tienen crecimientos cercanos al 4% en promedio, y América Latina está casi a la mitad. El fuerte crecimiento viene fundamentalmente por India, con 6%, y por China, con 4%”.

Cabe mencionar que las estimaciones del crecimiento para el Perú en 2026, de acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP) y el MEF, oscilan entre 2.9% y 3.2%, respectivamente.

Identificados todos estos elementos, Carranza recordó que el principal socio comercial de Sudamérica es China, mientras que el principal socio comercial de Centroamérica es Estados Unidos.

“Esta es una realidad que se va a acentuar en el tiempo, porque el crecimiento mundial de 3% no viene explicado por Europa ni por Estados Unidos, viene explicado por India, China y los países emergentes en Asia”.

Los frenos en el crecimiento

Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, se sumó a la explicación del extitular de la cartera y detalló los problemas que limitan el crecimiento del país.

En su lista incluyó a la corrupción persistente, a la inseguridad, a la informalidad y al centralismo. Hizo énfasis en este último punto: " En Argentina dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano, pero atiende solo en Lima".

En contraparte, los tratados de libre comercio y la solidez institucional del BCRP han sido pilares en el avance de las últimas décadas: han permitido generar estabilidad macroeconómica y acceso a los principales mercados del mundo.

“Hoy tenemos tratados de libre comercio con tres cuartas partes de las economías del mundo, con China, con Japón, con Estados Unidos, por supuesto, con Europa. Los tratados de libre comercio son mucho más que comercio. En el primer capítulo de cada tratado hay un capítulo sobre la defensa de la inversión”, refirió.