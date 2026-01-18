El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que los principales indicadores adelantados de la actividad económica mostraron un buen desempeño al cierre de 2025, reflejando una recuperación progresiva del consumo interno, la demanda por bienes duraderos y la actividad constructora.

La información, correspondiente a diciembre, sustenta que la economía mantiene una trayectoria alineada con su nivel potencial.

IGV interno

El crecimiento del IGV interno, medido en términos reales interanuales, evidenció una evolución favorable durante el 2025. Luego de las caídas registradas en 2023 y la desaceleración de inicios de 2024, el indicador entró en una fase de expansión sostenida, con tasas positivas a lo largo del año.

En varios trimestres, el crecimiento superó el 7% y 9% interanual, reflejando un mayor nivel de transacciones gravadas y un repunte del consumo formal en la economía, de acuerdo con cifras de la Sunat procesadas por el BCRP.

Consumo de cemento

El consumo interno de cemento, uno de los principales termómetros de la actividad constructora, mostró una recuperación gradual tras un periodo prolongado de contracción.

Durante 2023 y parte de 2024, el indicador registró caídas interanuales significativas; sin embargo, hacia finales de 2024 comenzó a estabilizarse.

En el transcurso de 2025, el consumo pasó a crecer nuevamente, alcanzando en el último trimestre tasas cercanas al 10% interanual, lo que sugiere una reactivación progresiva de la construcción, según información del INEI.

Importaciones de bienes duraderos

Las importaciones de bienes de consumo duradero exhibieron uno de los repuntes más marcados entre los indicadores adelantados.

Tras registrar variaciones negativas en 2024, el indicador mostró una recuperación significativa en 2025, con tasas de crecimiento que superaron el 20% interanual y alcanzaron picos cercanos al 30% en algunos trimestres.

Aunque hacia el cierre del año se observa una moderación, el crecimiento se mantiene elevado, lo que evidencia un mayor dinamismo en la demanda por bienes de mayor valor, como electrodomésticos y vehículos.

El circulante crece a doble dígito

El circulante, medido como variación nominal interanual, pasó de tasas negativas en 2023 a una expansión sostenida durante el 2025. En el último trimestre del año, el crecimiento superó el 14% interanual, reflejando una mayor demanda de efectivo por parte de hogares y empresas.

Según el BCRP, esta evolución es consistente con la recuperación del gasto y la mejora en los niveles de actividad económica observados en otros indicadores adelantados.