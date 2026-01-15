Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El jueves 15 de enero el dólar en Perú comenzó el día sin variación, tras nuevos datos de la economía estadounidense y preocupaciones por la autonomía de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.361.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.09% en comparación con su última cotización del 2025, que fue de S/ 3.364.

LEA TAMBIÉN: Dólar: ¿Qué pasaría si BCRP no interviene como ahora? Esto dice BCP

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.356 a la compra y S/ 3.361 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el día anterior, en medio de un ligero retroceso del dólar en los mercados globales tras nuevos datos de la economía estadounidense y preocupaciones por la autonomía de la Reserva Federal.

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en noviembre, gracias al repunte de las compras de vehículos de motor y al aumento del gasto de los hogares en otros sectores, lo que apunta a un sólido crecimiento económico en el cuarto trimestre.

