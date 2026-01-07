El vertiginoso avance ha impulsado al metal a niveles sin precedentes, al punto que ayer, por primera vez en la historia, rompió la barrera clave de US$ 6 la libra en la bolsa de metales de Londres, lo mismo que en el mercado estadounidense.

Se trata de niveles insospechados para este tramo del 2026, pues grandes bancos de inversión pronosticaban, hasta mediados del 2025, que arribaría a esas cotas a fin del presente año o en el 2027. Desde fin del 2024, el cobre ha repuntado 52%.

Un balance deficitario en la oferta global del metal rojizo frente a una demanda creciente subyace a la tendencia ascendente en su cotización, con restricciones por el lado del suministro agravadas por menores leyes del mineral, ausencia de nuevos proyectos grandes de extracción a nivel mundial y continuas interrupciones en su producción en países exportadores clave.

Precio del cobre desde el 2021.

En el país sureño, una huelga en la mina Mantoverde ha reducido la provisión de la materia prima desde comienzos de año.

Sin embargo, el mayor catalizador del precio del commodity es la presunción de que EE.UU., desde junio próximo, fijará mayores tasas arancelarias que comprenderán al cobre, lo que ha avivado su demanda en la plaza estadounidense, que así se anticipa al incremento del gravamen, al tiempo que los stocks se reducen en otros mercados del orbe.

Acumulación

Luis Ramos, jefe de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, sostuvo que la probable imposición de aranceles en EE.UU. conduce a una acumulación de inventarios que provoca disrupciones en la oferta cuprífera global. “Las restricciones en la oferta empiezan a sentirse más, por más pequeña que sean, como sucede con la huelga en Mantoverde”, dijo.

“Ahora lo balances del cobre están bastante apretados, con estos problemas en la oferta y, a la vez, con señales de un secular crecimiento de la demanda, por su cada vez mayor uso en IA y la transición energética en varios países”, añadió.

En síntesis, se observa que existe menos cobre del que se quisiera, desbalance que le confiere un “piso” (soporte a los precios) y condiciones favorables en la cotización del cobre, afirmó.

La perspectiva de una oferta deficitaria del metal este año coexiste con un escenario en el que se anticipa un crecimiento económico global muy resiliente, con liquidez elevada, política monetaria flexible en EE.UU. y dinamismo en la actividad china, pese a restricciones arancelarias y tensiones geopolíticas, consideró Ramos.

Mercado cambiario

En lo inmediato, el alza del cobre apuntala a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), eminentemente minera, que ayer avanzó 2.6% y en el año 6.3%. En el mercado cambiario, las presiones a la baja del dólar se pronunciaron ayer y su precio descendió a un mínimo de S/ 3.357, aunque la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con la compra de US$ 96 millones contuvo el declive y la divisa cerró la sesión en S/ 3.363.

Continúa entonces la dinámica observada desde noviembre, con la que el instituto emisor evita temporalmente que el precio del dólar baje a menos de S/ 3.36, para impedir oscilaciones cambiarias bruscas.

El dólar se debilita por los elevados términos de intercambio —altos precios de los metales—, pero también por otras consideraciones globales, y ante ello la actuación del BCRP es relevante pues no altera la dirección de la divisa pero amortigua la caída, manifestó Ramos.

Déficit de oferta de cobre presiona el precio al alza. (Foto: Reuters)

Al ahondar en las razones del repunte del cobre, Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, indicó que, por el lado de la oferta, incide la paralización de la mina de Grasberg en Indonesia, tras un fatídico accidente el año pasado. “Chile también está presentando problemas para levantar producción. Eso limita el balance (entre oferta y demanda) que debería haber en el mercado”, agregó.

El consenso para el precio promedio del cobre es de US$ 5.1 la libra (US$ 11,243.56 la tonelada) para este año, detalló. “Es un precio mucho mayor al del año pasado (US$ 4.5)”, destacó.

Jorge Ramos, chief capital markets de Fibra Prime, sostuvo que el Banco Central seguirá interviniendo en el mercado cambiario, como lo ha venido haciendo, aunque más marcadamente desde noviembre, con el fin de evitar fuertes fluctuaciones severas.

Sin embargo, consideró que la tendencia de la divisa es hacia la baja, ante el fortalecimiento del cobre, por lo que “no sorprendería” que el billete verde caiga a menos de S/ 3.3. “Las reservas internacionales están en máximos históricos (por encima de los US$ 90,000 millones a diciembre del 2025). El BCRP tiene la capacidad suficiente para seguir suavizando la tendencia de la moneda. De eso no hay duda, pero no va a frenarla (la dirección a la baja)”, afirmó.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.