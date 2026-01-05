La renta fija (bonos) y los metales también serán opciones a tener en cuenta en un entorno previsto de menores tasas de interés y de un dólar que aún podría ceder algo. Sin embargo, los expertos aconsejan a los inversionistas diversificar sus carteras para incluir dólares y activos extranjeros que permitan encarar la volatilidad electoral.

Pese al temor por el futuro de las acciones tecnológicas de EE.UU., que escalaron con el auge de la IA, el consenso no avizora el peligro de estallido de una burbuja en dicho sector.

1 ¿Cuáles serían las mejores opciones de inversión en el 2026?

2 ¿Serán más aconsejables los instrumentos de inversión locales o del extranjero?

3 ¿Estallará la burbuja de acciones tecnológicas en EE.UU. este año?

4 ¿Cuáles serían las mejores alternativas para protegerse de la volatilidad electoral?

Javier Gamboa

Gerente de inversiones de Rimac

1 El entorno para la renta fija debería ser favorable este año porque hay un consenso de que las tasas seguirán bajando, lo que beneficia a este activo. Los bonos deberían tener un año interesante sobre todo en países emergentes, siempre que sean instrumentos de grado de inversión. Por el lado de acciones es complejo porque venimos de tres años de crecimiento a doble dígito y si agregamos que las valorizaciones ya están altas, sería cauteloso con la renta variable, especialmente, en EE.UU. Aunque miraría este activo en Europa o Latinoamérica. En activos alternativos, los fondos de deuda surgen como materia interesante.

2 Diversificar entre locales e internacionales. Este año tenemos muchos factores de incertidumbre. En el plano local están las elecciones, y en el externo, nuevas amenazas de guerra comercial e imposición de aranceles. Si la situación en EE.UU. se agrava y el dólar se debilita, las inversiones locales podrían beneficiarse.

3 Cuando hay tecnologías disruptivas se inicia una fase de adopción para luego crecer. Si analizamos este activo tecnológico con crisis pasadas, vemos que aún no tienen valorizaciones tan elevadas como cuando reventó alguna burbuja. Sin embargo, sería cauteloso porque aún no queda claro si la ola de IA se va a traducir en mejores márgenes para las compañías.

4 Solo diversificar el portafolio, tener ahorros en dólares, inversiones en el exterior y en soles, pues el portafolio debería ir más allá del año electoral.

Carlos León

Gerente de renta fija de Prima AFP

1 El 2026 será un año para asignación inteligente de riesgo. A nivel global, la renta variable sigue ofreciendo valor relativo frente a otros activos, siempre que esté anclada en crecimiento real de utilidades y no solo en expansión de múltiplos. En EE.UU., el ciclo de inversión ligado a IA, infraestructura tecnológica y electrificación continúa siendo un motor estructural, respaldado por balances sólidos y capacidad de fijación de precios en las compañías líderes. En paralelo, los mercados emergentes, Latinoamérica y Asia, son relevantes por valuaciones más razonables.

2 Los instrumentos internacionales permiten capturar tendencias estructurales globales -tecnología, salud, infraestructura- y reducir la exposición a riesgos políticos idiosincráticos. Tenerlos es casi obligatorio. Pero el mercado peruano también ofrece dividendos elevados y exposición directa a sectores reales de la economía. Pese al rally reciente, no luce cara frente a su historia. Combinar ambos es lo óptimo.

3 No vemos una burbuja clásica, solo una fase avanzada del ciclo tecnológico, caracterizada por alta concentración y expectativas exigentes. La inversión en IA es real y estructural, pero no todas las compañías capturarán ese valor de la misma forma ni al mismo ritmo.Si existiera una burbuja, aún estaríamos en una etapa temprana, no en el desenlace.

4 La mejor defensa es la exposición a compañías con flujos estables, bajo apalancamiento y negocios probados a través de ciclos políticos.

Pablo Leno, gerente general de Renta 4 SAB

Pablo Leno

Gerente general de Renta4 SAB

1 En renta variable (acciones), mantener una exposición global amplia, no solo en EE.UU., sino también en mercados donde las valorizaciones estén respaldadas por utilidades sólidas, incluyendo oportunidades en Asia y Latinoamérica. En renta fija, es clave priorizar bonos corporativos y de gobiernos de mercados emergentes de buena calidad, que ofrecen estabilidad y retornos atractivos en términos reales. De forma moderada, sumar commodities que fortalecen el portafolio frente a tensiones geopolíticas, posibles repuntes de inflación y por la mayor demanda asociada a proyectos de infraestructura y tecnología.

2 Principalmente del extranjero. Hoy ofrece una gama más amplia de oportunidades, mejor balance entre regiones y menor concentración de riesgos, fortaleciendo la diversificación del portafolio. Sin embargo, el Perú sigue siendo relevante. La renta fija local aún ofrece tasas reales atractivas respaldadas por buenos fundamentos, y en renta variable destacan empresas líderes con valorizaciones interesantes y buenas perspectivas de utilidades.

3 No parece lo más probable un “estallido” generalizado, pero cabe esperar episodios de volatilidad por la alta concentración del índice en pocas compañías. Más que apostar a un colapso, lo sensato es mantener exposición prudente y un portafolio diversificado.

4 Pese a una baja posibilidad de cambios económicos extremos, pueden presentarse momentos de nerviosismo en los mercados. La estrategia más efectiva es diversificar entre el Perú y el exterior y evitar depender de un solo mercado o moneda.

Diego Marrero

Portfolio manager de Blum SAF

1 El 2026 será un año muy volátil pero con retornos altos, porque es un año en que se va a consolidar el ciclo de política monetaria expansiva de la Fed (EE.UU.). Hay activos como la renta fija que ya incorporan la bajada de tasas; por ello, veo más potencial en la renta variable que aún no asume esta mayor liquidez. Otras opciones atractivas son los metales preciosos (oro y plata) e industriales (cobre). Ya vimos un debilitamiento global del dólar y eso genera una apreciación de esos metales.

2 Los activos internacionales tienen mejor perspectiva que los locales. En la renta variable global tenemos el factor de la IA, pero la local no tiene esa exposición. La IA será uno de los principales motores de crecimiento en los próximos años, especialmente en el presente. En el plano interno, las elecciones generan volatilidad, aunque si se aclara el escenario, algunos activos se pueden revalorizar.

3 No existe una burbuja en IA; lo que vemos es la punta del iceberg, donde los activos vinculados subieron de precio, pero los fundamentos continúan sólidos. Conforme las empresas ligadas a IA reporten resultados este año, se va a descartar la burbuja y se consolidará la tendencia al alza de estos activos.

4 La probabilidad de tener un gobierno de izquierda es baja. Además, a nivel de Latinoamérica ya estamos en una ola distinta. Pero ante la volatilidad que genera este proceso es bueno diversificar el portafolio en distintas monedas, con activos internacionales, sin estar muy expuesto a Perú.

Luis Ramos

Jefe de estrategia de LarrainVial Research

1 Mantengo una clara preferencia por la renta variable sobre la renta fija. Dentro de este universo, privilegio la renta variable emergente de Latinoamérica y Asia frente a la desarrollada, con un enfoque selectivo y una priorización de crecimiento con calidad. Considero que la renta variable emergente está bien posicionada para mostrar un desempeño robusto en el 2026, apoyada en precios de commodities que se mantienen estructuralmente altos, menores tasas de interés locales, un mayor crecimiento de utilidades y valoraciones atractivas.

2 Considero que la debilidad del dólar prevalecerá durante el 2026, aunque probablemente con una magnitud menor y de manera menos homogénea que en el 2025. En este escenario, estimo que las inversiones en moneda local seguirán siendo atractivas, tal como se evidenció el año pasado. En caso de mantener exposición internacional, sobreponderaría la renta variable de mercados emergentes, particularmente Latinoamérica.

3 La revalorización del sector tecnológico ha estado explicada mayoritariamente por una expansión tangible de utilidades, más que por una especulación sobre expectativas futuras. Sugiero no intentar cronometrar la explosión de una eventual burbuja y adoptar, en cambio, una aproximación selectiva y disciplinada.

4 Sugiero diversificar los portafolios bajo una lógica regional y global para amortiguar episodios de volatilidad. Considero clave mantener la calma y adoptar un horizonte de largo plazo.

Joswilb Vega

Chief investment officer Profuturo AFP

1 La renta variable continuaría siendo la clase de activo con mejores perspectivas este año. Las economías globales siguen mostrando buen desempeño, los niveles de precios se han controlado en la mayoría de los países o, en todo caso, ninguno regresaría a los niveles del 2022; los mercados laborales continúan sorprendiendo positivamente y las perspectivas de inversión de las empresas continúan positivas. Estos factores nos llevan a concluir que las utilidades de las empresas seguirán creciendo, dándole soporte a los precios cada vez más altos de las acciones.

2 Como AFP, continuaremos enfocándonos en los instrumentos internacionales o aquellos instrumentos locales que sean líquidos. Nuestro mercado local ha perdido liquidez luego de los retiros aprobados por el Congreso en los últimos años, y eso incide mucho en el rendimiento. Los instrumentos que elegimos tienen dos características fundamentales: son líquidos y de calidad.

3 . Para nosotros, el debate no está en definir si estamos en una burbuja o no, porque los argumentos detrás de la IA son igual de sólidos en ambos lados. Considero que lo que hay que preguntarse y responderse es cómo nos beneficiamos de esta situación en la que los precios suben rápido, fuerte y con mucha volatilidad. En este sentido, parte de la respuesta es tener un portafolio muy diversificado y, sobre todo, líquido.

4 La mejor alternativa es la exposición internacional.

Juan Luis Valdiviezo

Gerente de inversiones de Protecta Security

1 La volatilidad seguirá siendo una constante a lo largo del año. Las inversiones que deberían verse favorecidas tendrían relación con la IA, así como con los mayores requerimientos de energía y la transición energética, negocios relacionados con la mayor longevidad de los seres humanos. También sectores relacionados con la demanda de materias primas.

2 La dinámica local viene con fuerza y optimismo en el lado empresarial. Sin embargo, el proceso electoral tendrá un impacto material en el desempeño de las inversiones locales. Un gobierno promercado es muy probable que lleve a que los instrumentos locales, tanto de renta variable como de renta fija, tengan un buen desempeño este año. En general, vemos como buena opción apostar por economías emergentes, especialmente Latinoamérica, con fundamentos aceptables de mediano plazo.

3 No vemos un estallido de burbuja, aún hay mucho camino por recorrer. Claramente, los efectos positivos de la IA en diversos sectores recién empiezan a ser cosechados. Insistimos que no es un tema generalizado, ya que hay algunas empresas en particular cuyos ratios de valorización justifican preocupación y cautela.

4 Suele ser un riesgo que afecta la dinámica de los negocios de modo transversal. Se puede diversificar la exposición de moneda. Empresas mineras (de cobre y oro) deberían seguir la tendencia de los buenos precios internacionales. La deuda de gobierno de corto/mediano plazo sigue ofreciendo tasas relativamente atractivas versus riesgo crediticio, y menos expuesta a la volatilidad de las tasas de interés.

Paul Rebolledo

CEO de Tandem Finance

1 Las mejores alternativas de inversión para este año van a depender del apetito por riesgo de los inversionistas. Creo que seguirá siendo un buen año para la renta variable local, sujeto a un escenario favorable en las siguientes elecciones, e internacional en un entorno de tasas de interés a la baja y precios de los principales commodities al alza. En el mercado de renta fija, este entorno seguirá beneficiando a los bonos de empresas latinoamericanas, principalmente en moneda local.

2 Es aconsejable tener un portafolio diversificado a través de fondos cotizados (o ETF) compuestos por índices de acciones y bonos locales e internacionales. El beneficio tributario de operar a través de la bolsa limeña brinda un incentivo para tener exposición internacional, desde la plaza local.

3 Veo poco probable que estalle una burbuja en el mercado de IA en Estados Unidos en el corto plazo. Las dimensiones de las inversiones de empresas estadounidenses en este rubro, así como un ambiente propicio de bajas tasas de interés y la resiliencia de la economía norteamericana aminoran este riesgo.

4 Para afrontar la volatilidad por elecciones, recomiendo principalmente la diversificación en inversiones tales como acciones y bonos internacionales y activos alternativos, por ejemplo, real estate, private equity u otros, que tienen una menor correlación con el ciclo político local.

