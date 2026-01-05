Ocho especialistas responden a cuatro preguntas sobre las alternativas de inversión más rentables en el 2026. Foto: iStock.
Ocho especialistas responden a cuatro preguntas sobre las alternativas de inversión más rentables en el 2026. Foto: iStock.
Únete a nuestro canal
Newsletter tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Luego de tres años descollantes para las acciones estadounidenses, hay cierta cautela. Más atractivas lucen las valorizaciones de papeles de mercados emergentes, en particular Latinoamérica y Asia.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.