El Departamento de Justicia estadounidense citó a la cabeza de la Fed para que rinda cuentas sobre un presunto sobreprecio pagado por la remodelación de la sede principal del organismo monetario, a instancias de la administración de Donald Trump, que sospecha de un uso indebido de recursos en tal proyecto.

En un hecho inédito en EE.UU., Powell, quien goza del respeto de economistas, el sector financiero e inversionistas, manifestó su posición ante estas pesquisas y señaló que responden a presiones del Ejecutivo de ese país, que veladamente busca intervenir en la política monetaria vía recortes más acelerados de la tasa de interés de la Fed.

Perturbaciones

Esa intención gubernamental disuena con la postura cauta que Powell y sus antecesores han mostrado en la conducción monetaria y provoca perturbaciones como ayer, cuando los activos considerados de refugio, como el oro y monedas duras distintas al dólar, ganaron tracción.

Los inversionistas se inquietan porque si tal injerencia sobre la Fed llegara a cristalizarse, redundaría en una escalada inflacionaria en ese país, con los consiguientes desórdenes que ello arrastraría, incluidos problemas fiscales, de deuda y un cambio de tendencia positiva de los mercados en los últimos años.

En medio de la incertidumbre, los inversionistas abrazaron, con más fuerza de la que ya venían ejerciendo, activos para protegerse y así el oro subió 2.7% y traspasó por primera vez los US$ 4,600 la onza a un máximo en lo que va del año. La plata trepó 7.5% a US$ 85 la onza.

Las mayores tensiones geopolíticas en torno a Venezuela, Groenlandia e Irán también impulsaron a los metales preciosos.

El dólar, en cambio, retrocedió frente a las principales monedas (0.23%), y también contra el sol, al cotizar en S/ 3.36, pues los desequilibrios que ocasionaría una Fed sin autonomía deteriorarían la economía de EE.UU, y, por tanto, a su divisa.

Pero el declive del billete verde prevalece desde hace un año (lapso en el que baja 10% contra una canasta de monedas principales), cuando Trump empezó a anunciar medidas que, según el consenso de analistas, afectarían la economía de EE.UU., con consecuentes mayores niveles de déficit fiscal y endeudamiento.

En paralelo, el oro saltó el año pasado 64% y en lo que va del 2025, 4%, y en medio de esa trayectoria han surgido opiniones de economistas locales que sugieren que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) debería elevar la porción de sus reservas internacionales netas que están invertidas en lingotes. Arguyen la elevada rentabilidad que en los últimos años ha dejado el oro y a la oportunidad de diversificar sus activos.

Cotización del oro en las últimas dos décadas.

Seguros y líquidos

Ante ello, la autoridad monetaria dejó en claro su posición.

“Lo que hay que recordar es que las reservas internacionales son medios de pago para poder utilizarse en caso de emergencia en los mercados financieros globales. Entonces, tienen que usarse activos que tengan muchísima aceptabilidad”, expresó Paul Castillo, gerente general del ente emisor.

En tal sentido, precisó que los activos a incluir en las reservas deberían ser, en primer y segundo lugar, seguros y líquidos, y ya como tercer atributo debería buscarse que sean rentables.

“En el caso nuestro, tenemos oro. De hecho, el porcentaje de oro en las reservas ahora está alrededor de 5% o 6%, que bajo todas las métricas es un nivel adecuado”, precisó en un evento organizado por la Universidad Científica del Sur.

Castillo refirió que otros países incluyen oro en sus reservas, pero de forma mínima o nula, como Colombia o Chile.

“Deshacerse de un activo que es menos líquido es mucho más costoso. Para tener una idea, el dólar transa 22 veces más en un día que el oro. O sea, es un activo mucho más líquido”, añadió.

“El oro es un activo que ha ganado valor por el entorno internacional. Pero es como si nos hubiéramos comprado una casa y hay una burbuja inmobiliaria. Por supuesto, vamos a ganar valor, vamos a tener más riqueza, pero no nos sirve para una emergencia”, recalcó el funcionario.

Paul Castillo, gerente general del BCRP. (Foto: APEF)

Sistema financiero

El economista jefe de BBVA Research, Hugo Perea, manifestó que el BCRP tiene una gestión de activos de reserva en la que predominan los bonos del Tesoro de EE.UU., Alemania y Suiza, entre otros instrumentos líquidos.

“Pero no hace operaciones de rentabilidad de portafolio, sino que busca seguridad y liquidez. El precio del oro sube, pero también puede caer. El BCRP no hace inversión especulativa, sino que busca que el país tenga activos seguros y líquidos que puedan ser convertidos rápidamente a dólares”, acotó.

Las reservas son para momentos de crisis, como la caída de mercados financieros internacionales del 2008 que provocó una restricción de líneas externas; o como en el 2021, cuando hubo gran incertidumbre por el Gobierno de Pedro Castillo, que ocasionó una fuerte salida de capitales que hizo subir el dólar (a S/ 4.138), sostuvo.

“(De no ser por las reservas del BCRP), el dólar hubiera subido mucho más. Las reservas son activos que permiten una adecuada posición de liquidez del Banco Central, ante emergencias y fricciones en mercados internacionales”, enfatizó Perea.

Estos activos preservan la liquidez en dólares en el sistema financiero y permiten la estabilidad del sol, que resalta frente a otras monedas, añadió.

Si bien bancos centrales como los de China e India han demandado más oro en los últimos años, ello no configura una tendencia, pues los países aludidos diversifican su portafolio y reducen su exposición al dólar por otro tipo de lineamientos geoestratégicos, afirmó.

En cuanto a las investigaciones fiscales al presidente de la Fed, sostuvo que hay incertidumbre por una eventual pérdida de independencia de esa institución, ante lo que los participantes del mercado acuden a refugios como el oro y monedas como el yen y la libra esterlina.

No se trata de un hecho aislado, pues está en curso otra investigación en contra de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, refirió.

“Estos ataques afectan la independencia de la Fed y pueden provocar niveles más altos de inflación en EEUU, pues en el futuro la Fed podría ser más dovish (proclive a bajar las tasas de interés), junto con una dominancia fiscal más alta. Así, podría haber más bajas en la tasa de interés buscando que los pagos de la deuda sean menores”, dijo.

Sustitución de tenencias de dólares por oro

Jorge Chávez, CEO de Maximixe, consideró que el BCRP debería elevar su porcentaje de reservas en oro, pues actualmente tiene una alta concentración en bonos del Tesoro de EE.UU.

“Dado que existe un alto nivel de endeudamiento del Gobierno estadounidense y un debilitamiento del dólar (a nivel global), los bancos centrales están sustituyendo sus tenencias de dólares por oro y algunas otras divisas como el euro”, explicó.

“El caso del BCRP es ‘su generis’, porque es uno de los pocos que no ha hecho ninguna movida al respecto (de desdolarizar sus reservas). Se ha quedado altamente expuesto (a la deuda estadounidense)”, remarcó.

Dólar

En marzo del 2024, el oro estaba en US$ 2,300 la onza, por lo que, desde entonces, su cotización ha escalado 100%.

Si el BCRP continúa con la composición vigente de su portafolio, con un 5% en oro, ¿cómo se afectará el dólar? Pues implica que el billete verde continuará su trayectoria, con oscilaciones moderadas frente al sol.

Dicha tendencia, sin mayores variaciones, viene siendo observada a lo largo de este siglo, muy distinto a lo reportado en otros países de la región.

Así, el tipo de cambio en Perú exhibe nula depreciación frente al dólar si se contrasta con los precios de inicios de los 2000.

