Jerome Powell denuncia ser víctima de “intimidación” del Gobierno. Foto: EFE.
El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, dijo este domingo que sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

“El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal (Fed) citaciones de un gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el comité bancario del Senado el pasado juni”, dijo Powell en un comunicado y un video.

“El testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar los edificios de oficinas históricos” de la Fed, agrega el responsable del banco central, que se desmarca del tono prudente al que acostumbra en sus discursos y denuncia ser víctima de “intimidación” del Gobierno.

Powell opina que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son “pretextos”, y la amenaza de cargos penales es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas “en lugar de seguir las preferencias del presidente” de EE.UU.

Las críticas contra la renovación de la Reserva Federal

y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, apueste por una política monetaria alineada con sus opiniones.

“Esto trata sobre si la Fed será capaz de seguir estableciendo los tipos de interés basándose en evidencias y condiciones económicas, o si en lugar de eso la política monetaria será dirigida por la presión o la intimidación política”, sostuvo Powell en su comunicado.

El responsable de la Fed denunció que se trata de una “acción sin precedentes que debería ser vista en el contexto más amplio de las amenazas y actual presión de la administración” Trump, y reafirmó su compromiso de cumplir su deber “sin miedo o favores político”.

