“Creo que es muy difícil sostener que la política esté cerca de la neutral. Creo que la política es claramente restrictiva y está conteniendo a la economía”, dijo Miran el martes en Fox Business Network. “Pienso que están justificados recortes muy superiores a 100 puntos básicos este año”.

Los funcionarios de la Fed recortaron las tasas de interés el mes pasado por tercera vez consecutiva, pero señalaron que reducciones adicionales en el corto plazo no están garantizadas. Los responsables de política están divididos sobre el panorama de la inflación y el mercado laboral y pronosticaron un recorte para 2026, según la mediana de las estimaciones de sus últimas proyecciones.

Los comentarios de Miran llegan después de que otros funcionarios dijeran esta semana que las tasas de interés podrían estar ahora cerca del nivel neutral que no estimula ni frena el crecimiento económico.

Delicado equilibrio

Mientras tanto, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, dijo que el panorama de la política monetaria sigue en un delicado equilibrio, dadas las presiones contrapuestas de un desempleo en aumento y una inflación que aún se mantiene elevada.

Los 75 puntos básicos de relajación de la política monetaria aplicados el año pasado implican que las tasas de interés se encuentran ahora dentro del rango de las estimaciones de la llamada tasa neutral, dijo Barkin, lo que comparó con contratar un seguro.

“Pero de cara al futuro, la política requerirá juicios muy afinados que equilibren el avance en cada lado de nuestro mandato”, señaló Barkin en comentarios preparados para un evento organizado por la Cámara de Comercio de Raleigh que se celebrará el martes.

Los funcionarios de la Fed siguen divididos sobre cuánto bajar las tasas de interés este año, tras haberlas reducido en tres cuartos de punto porcentual en sus últimas tres reuniones. Un número creciente prefiere mantener las tasas sin cambios al menos hasta contar con más datos sobre inflación y empleo. Foto: Andrew Harrer/Bloomberg

En las proyecciones para 2026, la mediana de las estimaciones de los responsables de la política monetaria fue de un recorte de un cuarto de punto. Los mercados esperan al menos dos.

Aunque el desempleo sigue siendo bajo según los estándares históricos, Barkin dijo que los responsables de política observan ambos lados de su mandato dual, con la esperanza de impulsar el empleo mientras controlan la inflación.

“Con una tasa de contratación baja, nadie quiere que el mercado laboral se deteriore mucho más; con la inflación por encima del objetivo desde hace casi cinco años, nadie quiere que se afiancen expectativas de inflación más altas. Es un equilibrio delicado”, indicó Barkin.

El titular de la Fed de Richmond espera que los recortes de impuestos y la desregulación impulsen el crecimiento este año, mientras que la reanudación de los datos oficiales tras el fin del cierre del gobierno permitirá a los responsables de política tener una imagen más clara de la economía en los próximos meses.

“Estoy deseando profundizar y aprender a medida que comiencen a llegar datos limpios en las próximas semanas”, dijo.