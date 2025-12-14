La rebaja de la tasa de la Fed impulsará una reducción en Perú de las tasas de interés de los créditos hipotecarios en dólares , debido a que el costo de fondeo en dólares para las entidades financieras disminuirá.

“Una reducción de la tasa de interés en Estados Unidos debería impactar especialmente en el costo del financiamiento en dólares. Las tasas de los créditos hipotecarios en dólares en el Perú deberían tener algún tipo de impacto”, estimó Julio del Castillo, docente de la facultad de economía de la Universidad de Lima.

Actualmente, en los bancos peruanos la tasa de interés de los créditos hipotecarios en dólares promedia el 6.8% anual , según data estadística de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Respecto al momento en que bajarán las tasas de interés de los créditos hipotecarios en dólares, ello dependerá de cada entidad financiera. “En algunas podría ser más rápido que en otras”, anotó Julio del Castillo.

Solo el 6.3% del total de créditos hipotecarios en el Perú son otorgados en dólares , según datos del BCRP a octubre del 2025.

Créditos hipotecarios en soles

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios en soles se guían por la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que el pasado 11 de diciembre decidió mantenerla en 4.25%, por tercer mes consecutivo.

“La tasa del BCRP se ha mantenido constante, por lo que no deberíamos esperar en el corto plazo una rebaja de las tasas hipotecarias en soles”, indicó por su parte Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Actualmente, en los bancos peruanos la tasa de interés de los créditos hipotecarios en soles promedia el 7.9% anual , según data estadística de la SBS.

Juan Carlos Odar refirió que los comentarios del BCRP en su último programa monetario dejan entrever que ya no tiene prisa en rebajar su tasa de referencia, debido a que el riesgo para la economía mundial se ha moderado y a nivel local hay buenos indicadores de expectativas para el corto plazo.

Estima que en el primer trimestre del 2026 podría darse solo una rebaja de la tasa del BCRP, lo cual tendría un efecto moderado en las tasas de interés de los créditos hipotecarios en soles.