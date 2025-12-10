Para quienes cuentan con poco presupuesto de inversión, hay un distrito de Lima que registra precios bajos de venta de viviendas y una alta rentabilidad al alquilar.

Ese distrito es Los Olivos . Allí el precio de venta es de S/ 3,584 x m2 en promedio. Es uno de los tres distritos con los precios más bajos de Lima, según reporta el portal inmobiliario Urbania, con datos a octubre del 2025 (ver cuadro).

Y a nivel de rentabilidad al alquilar un inmueble, Los Olivos está en el top 10 de los distritos con mayor rentabilidad, con un retorno de 5.3% anual (ver cuadro).

El nivel de rentabilidad se obtiene al comparar la inversión que se requiere para comprar un inmueble, respecto al nivel de ingresos que se generará luego por su alquiler. Así tenemos que en Los Olivos en cada año de alquiler se recupera el 5.3% del monto de inversión .

La tasa de rentabilidad de 5.3% anual se obtiene debido a que el precio promedio de venta de viviendas es de S/ 3,584 x m2. Es decir, un dpto. de 100 m2 cuesta en promedio S/ 358,400, mientras que el precio de alquiler por un dpto. de 100 m2 es de S/ 1,535 al mes en promedio.

A continuación, se muestran los precios de los alquileres en los distritos analizados por Urbania (ver cuadro).

Si bien el precio del alquiler en Los Olivos es bajo, se genera una importante rentabilidad debido a que el monto de inversión en la compra de la vivienda fue menor.

Existen otros distritos donde se puede encontrar mayor rentabilidad, pero el monto de inversión será más alto.

Por ejemplo, el top 10 de rentabilidad lo lidera Lima Cercado con el 6.2% anual. Pero adquirir un inmueble en Lima Cercado requerirá de una inversión promedio de S/ 625,300 por un dpto. de 100 m2 (ver primer cuadro), un monto mucho más alto que los S/ 358,400 requeridos en Los Olivos .

“Los Olivos es un distrito con un precio de venta bajo y con rentabilidad en el top 10. Hay otros distritos que dan buena rentabilidad pero los precios de compra son más caros”, remarcó Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania.

Por su parte Carlos Vourakis, gerente de proyectos en la agencia inmobiliaria DMayo Real Estate, refirió que las zonas cercanas a los malls MegaPlaza y Plaza Norte, son las más atractivas para invertir en el alquiler de inmuebles en Los Olivos.

“Hay centros comerciales, universidades cerca y buena conectividad con la Panamericana Norte. Las personas buscan vivir alrededor de estas ubicaciones”, anotó Vourakis.