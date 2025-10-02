Altos funcionarios como Velarde analizaron el efecto de los límites a las tasas de interés. (Foto: Hugo Pérez)
Altos funcionarios como Velarde analizaron el efecto de los límites a las tasas de interés. (Foto: Hugo Pérez)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En abril del 2021 se creó la ley de topes a las tasas de interés, en el contexto de la pandemia, ¿qué pasó desde entonces?

En junio de este año, el Pleno del Congreso casi deroga esa norma en segunda votación. Sin embargo, tras conocerse un acto irregular en los procedimientos, y los límites se mantuvieron vigentes hasta hoy.

LEA TAMBIÉN: Cajas advierten que criminalidad las obliga a pedir más requisitos, ¿quiénes se afectan?

El presidente del BCR, Julio Velarde, se refirió ayer ante el Congreso sobre esta ley.El primer problema del es que se parte de la idea de que la institución financiera A va a prestar a una tasa menor (a un solicitante de crédito), cuando simplemente no le presta”, sostuvo.

“La señora González, que quería que le cobre menos, no recibe el préstamo. Se le excluye”, señaló, agregando que es “una medida casi inútil”.

“Ya ha pasado en todo el mundo. Incluso en países desarrollados lo que se ha visto también (es que el grupo que no accede al crédito) va para el sector informal”, añadió.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (Imagen: Andina)
Julio Velarde, presidente del BCRP. (Imagen: Andina)

En tal sentido, una de las principales críticas a la ley contra la usura bancaria es que favorece el crédito extorsivo.

Esa ha sido, por ejemplo, , que advirtió que los delincuentes no solo cobran cupos a quienes reciben los préstamos, sino a los microempresarios que se niegan a acceder a ellos.

Lo anterior ha llevado, a su vez, a que muchas mypes no puedan cumplir con sus obligaciones financieras, pues una parte de sus ingresos se destina al pago de cupos a los delincuentes, denunció en su momento Asomif.

Al respecto, el jefe de la , Sergio Espinosa, coincidió en que el tope a las tasas de interés “influye” en el crecimiento de los . Sin embargo, afirmó que no es la única variable a tener en cuenta.

Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP. (Foto: Hugo Pérez)
Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP. (Foto: Hugo Pérez)

También hay un problema social de gente a la que acceder al crédito le resulta muy caro, o también (existe un problema) de confianza y falta de educación. Entonces, esto se tiene que abordar en varios frentes, siempre con educación financiera”, manifestó ayer en el Congreso.

LEA TAMBIÉN: BCRP baja su tasa clave, ¿cómo cambiarán las condiciones para quienes solicitan créditos?

En tal sentido, Espinosa consideró que es importante, por ejemplo, que los usuarios estén al tanto de las tasas de interés que cobran las diferentes instituciones financieras del país.

TE PUEDE INTERESAR

¿Le rechazan un crédito en bancos? Fintech serían la solución con caja de pruebas de SBS
Uno de cada tres jóvenes financia emprendimiento con tarjeta, ¿es una decisión acertada?
Bancos deberán reforzar alertas por operaciones inusuales con tarjetas, ¿limitarán montos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.