Hay unas 24 entidades microfinancieras que operan en el país. (Foto: Andina).
Hay unas 24 entidades microfinancieras que operan en el país. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Con más de 40 años en el Perú, el segmento microfinanciero se viene consolidando como una industria madura, conformada por instituciones prestigiosas, consideradas como ejemplo a nivel internacional, enfatiza la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

TE PUEDE INTERESAR

Cajas unen fuerzas en billetera digital: ¿cómo planean superar a Yape y Plin?
¿Cajas municipales se integrarían por regiones? Esto propone Caja Piura
Cajas advierten que criminalidad las obliga a pedir más requisitos, ¿quiénes se afectan?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.