Contando todo el sistema, incluida la banca estatal (Banco de la Nación y Agrobanco), las microfinancieras representan el 13.6% de los créditos otorgados, sostuvo Myriam Córdova, intendente general de Microfinanzas de la SBS.

“Suena poco si lo vemos así, pero si queremos dimensionar lo que significan las microfinanzas en el país, el dato importante es que atienden al 38% del total de deudores”, enfatizó. El 62% restante de deudores es atendido en mayoría por la banca.

Asimismo, detalló que las microfinancieras atienden al 46% de deudores únicos, es decir, que solo poseen préstamos con estas entidades. La otra mitad está en manos de la banca.

Esta participación indica la importancia del segmento en la inclusión financiera del país, poseen una cartera crediticia que ha ido creciendo en el tiempo, así como la base de depositantes, mencionó.

Córdova comentó que, a junio, hay 49 empresas que constituyen el sistema financiero peruano, entre ellas, se encuentran las microfinancieras, clasificadas así porque más del 50% de su cartera está destinada a créditos a la pequeña y microempresa.

Bajo esta definición, casi la mitad de las entidades -unas 24- son microfinancieras, lo que incluye a dos bancos, cinco financieras, 10 cajas municipales, cuatro cajas rurales y tres empresas de crédito, enumeró.

Regulación

La funcionaria refirió que, si bien las cajas aparecen en el año 1982, hasta 1998 no contaron con una regulación que defina lo que es un crédito a microempresa o a pequeña empresa, sino que solo existían tres tipos de crédito, el comercial, de consumo e hipotecario.

“Los préstamos otorgados a empresarios más pequeños eran vistos como créditos comerciales chiquitos y se les pedía la misma información, requisito difícil de cumplir por parte de las empresas de menor tamaño”, expresó.

Es así que el regulador peruano, considerando el elevado nivel de informalidad del país y las necesidades de las poblaciones vulnerables que no eran atendidas por la banca tradicional, fue desarrollando una normativa para este segmento de forma progresiva, relató.

“Pensamos que la regulación ha sido exitosa pues reconoce la expertise de la industria, es dinámica en ver los riesgos que aparecen en el camino”, agregó.