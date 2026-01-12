El precio del oro, activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, alcanza este lunes nuevos máximos históricos por encima de los US$ 4,600 la onza, al igual que la plata, que revalida su récord en los US$ 85.

A las 14 horas (13 GMT) y según datos de Bloomberg recogidos por EFE, el precio del oro ha superado por primera vez en su historia los US$ 4,600.

Minutos después, a las 14.25 horas, con una subida del 2.22 %, ha alcanzado su último máximo histórico, en los US$ 4,611.10.

En la madrugada de este lunes, el metal amarillo ya revalidó los últimos máximos alcanzados el pasado 26 de diciembre.

De la misma manera, la plata toca este lunes nuevos récords. A las 14:19 horas, con una fuerte subida del 6.74 %, se ha situado en los US$ 85.54.

De esta manera ha superado los anteriores máximos conseguidos esta mañana, y el del pasado 29 de diciembre.

La subida del oro y de la plata se produce mientras el mercado se mantiene pendiente de las tensiones geopolíticas y después de que haya aumentado la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Investigación federal a Powell

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo este domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

Powell ha denunciado que la amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Fed se ha negado a reducir tipos tal y como quería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El analistas de XTB Manuel Pinto ha señalado que, aunque «el foco está en la renovación de la sede de la Fed, el trasfondo es la presión política derivada de sus decisiones sobre tipos de interés, lo que reabre el debate sobre la independencia del banco central».

Asimismo, el experto explica que la «reacción inmediata de los mercados» a esta noticia ha sido la caída de los futuros, el fortalecimiento de activos refugio como el oro y la plata, y debilidad del dólar.

En este sentido, los analistas de Julius Baer también coinciden en que tanto el oro como la plata han reaccionado con subidas a esta noticia.