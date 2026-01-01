Son dos los metales con más peso en la canasta minera: cobre y oro, ambos, con precios internacionales que alcanzaron récords históricos en el 2025. Solo hasta octubre, se produjeron casi 2.3 millones de toneladas métricas finas (TMF) de cobre (3%) y 90.5 millones de gramos finos (g. finos) de oro (0.3%).

Detrás de estas cifras hay empresas que se han posicionado como líderes en la producción. ¿Cómo está compuesta la torta minera del cobre y oro? Gestión lo analiza.

Minería metálica. Fuente: BCRP

Extracción en Las Bambas fue la clave

Empecemos con el cobre. Son siete empresas las que lideran la producción del metal rojo en el Perú. ¿La líder? Las Bambas. Así se desagrega la participación a octubre del 2025:

Las Bambas (15.2%) Cerro Verde (14.99%) Southern (14.96%) Antamina (13.8%) Quellaveco (11.5%) Chinalco (8.6%) Marcobre (4.9%) Otros (16%)

Si bien la “torta” se divide tal como se mostró, no necesariamente la dinámica registrada en esos 10 meses, respecto a similar periodo del 2024, fue positiva.

El aumento de la producción de cobre estuvo explicado fundamentalmente por el aumento de la explotación de Minera Las Bambas, que llegó a las 348,576 TMF, un incremento del 37.2%, lo que la mantiene como la principal productora.

En el caso de Cerro Verde, la segunda productora, su actividad retrocedió en 8.1% a octubre. Le siguieron Southern Perú (-2.3%); Antamina (-13.6%); Antapaccay (-10.0%) y Hudbay (-7.1%).

Entre las top 10 cupríferas, además de Las Bambas, la producción a octubre aumento en los casos de Quellaveco (8.6%), Chinalco (27.7%) y Marcobre (13.9%).

Son siete empresas las que lideran la producción del metal rojo en el Perú. (Imagen: Andina)

Producción formal de oro apenas creció 0.3%

En cuanto a la extracción formal de oro, siete empresas lideran la producción en el Perú. ¿La líder? Yanacocha. Así se desagrega la participación a octubre del 2025:

Yanacocha (15.1%) Poderosa (7.9%) Boroo (5.6%) Retamas (5.1%) Horizonte (4.9%) Ares (4.0%) Shahuindo (3.9%) Otros (53.5%)

Así como en el caso del cobre, en el oro no todas las empresas con la mayor participación han registrado aumentos en su producción a octubre.

El aumento acumulado del 0.3% entre enero y octubre del 2025 se sustentó en Minera Yanacocha, que alcanzó una producción de 13.7 millones de g. finos, un incremento de 49.4%. Le siguieron Paltarumi (18.1%) y Gold Fields La Cima (30.5%).

Sin embargo, retrocedió en el resto de diez principales mineras, como Poderosa (-3.8%), Boroo Misquichilca (-17.5%), Retamas (-3.8%), Horizonte (-14.9%), Ares (-3.4%); Shahuindo (-1.0%), entre otras.

Plata bajo análisis: Antamina como líder

La plata es el cuarto metal con más peso en la producción minera.

La plata es el cuarto metal con más peso en la producción minera, pero vale la pena analizar la dinámica que lo rodea pues, tal como ha informado Gestión, también se ha unido a esta racha positiva de mayores precios internacionales.

Las empresas con mayor participación en la producción de plata son:

Antamina (15.5%) Buenaventura (10.9%) Chinalco (6%) Volcan (5.6%) Southern (4.73%) Ares (4.71%) Las Bambas (4.2%) Otros (48.3%)

Sobre la dinámica, la producción acumulada de plata en los primeros diez meses del año pasado, que sumó 3.1 millones de kilogramos finos (un aumento del 8.8%), estuvo sustentada por la actividad de Antamina, que elevó su extracción en 66.4%, seguido de Minas Buenaventura (7.9%) y Las Bambas (40.3%).

Sin embargo, cayó en otras cinco de las diez principales minas argentíferas.