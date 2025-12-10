El auge en los precios del oro está impulsando una rápida expansión de la minería informal y no regulada, que a menudo es ilegal y ecológicamente destructiva, según el World Gold Council.

La minería artesanal y de pequeña escala probablemente ha aumentado hasta representar cerca del 30% de la oferta global, dijo en una entrevista Terry Heymann, director financiero del organismo.

En muchos países ricos en oro, como Ghana, las poblaciones rurales están dejando la agricultura para dedicarse a la minería artesanal. La extracción no regulada genera contaminación por mercurio y ofrece al crimen organizado una nueva fuente de ingresos, señaló Heymann.

“Las personas están cambiando sus medios de vida, y eso está directamente vinculado al precio del oro”, dijo. “Es preocupante”.

El Banco Mundial utilizó una estimación más conservadora del 20% del suministro global en un informe publicado en 2021, cifra que Heymann describió como desactualizada.

El suministro total de oro proveniente de minas alcanzó 3,591.29 toneladas en 2024, según el World Gold Council. Esto equivale a un valor superior a US$ 480,000 millones a los precios actuales.

Heymann recomienda la construcción de instalaciones formales, como la planta Veta Dorada de Dynacor Group en Perú, donde los mineros artesanales pueden procesar su mineral sin contaminar el ambiente y también obtener acceso al mercado formal.