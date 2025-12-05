El oro acumula un incremento superior al 60% en lo que va del año y está acelerando el interés por ETFs temáticos en el mercado peruano en un contexto marcado por la volatilidad y el escenario preelectoral.

Frank Holmes, CEO de U.S. Global Investors, informó que el Perú se mantiene entre los países latinoamericanos con mayor crecimiento en la demanda por ETFs durante 2025, impulsado por el avance de plataformas digitales, la mayor oferta de productos internacionales y la búsqueda de cobertura frente a la incertidumbre.

Señaló que las proyecciones para el 2026 anticipan un mercado más sofisticado y una adopción creciente de vehículos temáticos ligados a sectores globales.

“La participación de inversionistas retail continúa en expansión y se observa un interés creciente por instrumentos que permiten diversificar de manera eficiente. En un año preelectoral, los inversionistas peruanos están migrando parcialmente hacia activos refugio como el oro, que sigue siendo una reserva de valor en momentos de incertidumbre”, añadió.

El directivo recordó que el Perú, segundo mayor productor de oro de Latinoamérica y noveno del mundo, mantiene una relación estructural con la industria de metales preciosos. Este posicionamiento, dijo, favorece el interés por vehículos que permiten exposición al sector sin necesidad de adquirir oro físico o abrir cuentas en el extranjero, como los ETFs especializados en minería y compañías de regalías y streaming.

Holmes señaló que los bancos centrales continúan comprando oro a niveles récord, lo que respalda la tendencia alcista del metal. “Más del 90% de los bancos centrales proyecta aumentar sus reservas de oro, lo que refuerza su papel como activo estratégico en los portafolios”, comentó.

Indicó además que las nuevas generaciones de inversionistas, el crecimiento de aplicaciones de trading y la ampliación de productos listados en la Bolsa de Valores de Lima han creado un entorno propicio para la adopción de ETFs internacionales, incluidos los ligados a metales preciosos. Entre ellos destacó el ETF GOAU, especializado en compañías globales de minería y regalías, que viene captando la atención de perfiles retail e institucionales.

“El mercado peruano está ampliando aceleradamente su espectro de inversión y vemos un mayor interés por productos globales que antes eran de difícil acceso. La educación financiera y la diversificación serán claves para 2026”, sostuvo.

Precisó que iniciativas locales y extranjeras han acercado conceptos como Smart Beta, regalías mineras e inversión temática a un público cada vez más amplio. “El objetivo es cerrar la brecha con mercados como el estadounidense, donde más del 60% de la población invierte en bolsa, frente al 1% promedio en la región”, afirmó.

Finalmente, anunció que para el próximo año se espera un mayor crecimiento en la oferta de ETFs en la plaza peruana, con listados vinculados a sectores como inteligencia artificial, ciberseguridad y transporte global. “El mercado está preparando el terreno para una base de inversionistas más informada, diversificada y con visión de largo plazo”, concluyó.