La canadiense Daura Gold Corp. anunció resultados sobresalientes de muestreo superficial en su proyecto Tayacoto, de propiedad total, ubicado en Áncash, a 14.5 kilómetros al noreste de su proyecto insignia Antonella. Los análisis confirman una fuerte mineralización de oro y plata, acompañada de cobre, zinc y plomo, situando a Tayacoto como una nueva zona de alto potencial dentro del cinturón metalogénico que alberga yacimientos de clase mundial como Antamina y la mina de oro Pierina, antes operada por Barrick.

Mark Sumner, CEO de la compañía, señaló que los resultados de Tayacoto refuerzan la solidez del portafolio de exploración de Daura y destacan el potencial de descubrimiento en este distrito. “Las leyes altas observadas en superficie elevan de inmediato el perfil de este proyecto, que, por su cercanía con Antonella, representa una oportunidad adicional para generar valor mediante una exploración disciplinada y sistemática”, anotó en un comunicado oficial.

El proyecto Tayacoto comprende una concesión de 1,000 hectáreas, colindante con el proyecto Daniela de Highlander Silver Corp. y se encuentra dentro de una zona con geología favorable para depósitos epitermales de oro y plata.

Daura advirtió que los resultados provienen de muestras selectivas y no necesariamente representan la mineralización real en profundidad. Sin embargo, el hallazgo de leyes tan elevadas en superficie coloca a Tayacoto como una prioridad en el plan de exploración 2026 de la compañía.

Daura Gold Corp. recolectó 22 muestras de roca en superficie, de las cuales ocho superaron los 45 gramos por tonelada (g/t) de plata, alcanzando valores máximos de hasta 1,249 g/t. (Foto: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú).

Los hallazgos en Tayacoto

En detalle, Daura Gold Corp. recolectó 22 muestras de roca en superficie, de las cuales ocho superaron los 45 gramos por tonelada (g/t) de plata, alcanzando valores máximos de hasta 1,249 g/t. En el caso del oro, dos muestras registraron 6.1 g/t y 3.3 g/t, mientras que el contenido de cobre llegó hasta 2.9%. Entre los resultados más destacados, figuran una muestra con 6.1 g/t de oro, 1,153 g/t de plata, 0.4% de cobre y más de 14% de plomo, y otra con 3.3 g/t de oro, 1,249 g/t de plata, 0.9% de cobre y más de 24.6% de plomo.

El sistema de vetas epitermales identificado en Tayacoto presenta anchos de entre 0.2 y 1 metro, con presencia de óxidos de hierro (gossan) y zonas de alteración argílica y silificación. Los resultados obtenidos en superficie refuerzan la continuidad y la fortaleza del potencial mineral del distrito.

Los trabajos de muestreo fueron realizados bajo un estricto programa de control y aseguramiento de calidad (QA/QC). Las muestras fueron procesadas en Actlabs Skyline Perú, con análisis de oro mediante ensayo al fuego de 30 gramos y determinación de multielementos por ICP-OES tras digestión con cuatro ácidos. Los resultados de control interno, que incluyeron duplicados, blancos y materiales de referencia certificados, se mantuvieron dentro de los rangos aceptables.