El movimiento financiero refuerza la posición de Daura en el portafolio de empresas junior activas en el corredor minero del norte peruano (Foto: Difusión).
concretó una colocación privada por 7 millones de dólares canadienses (US$ 5.02 millones) tras emitir 28 millones de unidades a US$ 0.17 cada una. La operación, que superó las expectativas iniciales, permitirá financiar sus proyectos de exploración en Áncash, donde mantiene dos activos clave.

Cada unidad colocada incluye una acción ordinaria y medio warrant, ejercitable a US$ 0.268 hasta octubre de 2027. La firma confirmó que los recursos obtenidos se destinarán principalmente al avance del proyecto insignia Antonella y del prospecto Yanamina, ubicado 40 kilómetros al norte, así como a fines generales de capital de trabajo.

“La participación de los inversionistas superó las expectativas y estamos muy agradecidos por la confianza del mercado en la visión y la Con esta financiación ya completada, avanzamos con nuestras iniciativas de exploración y desarrollo comunitario en todos nuestros proyectos”, resaltó Mark Sumner, presidente de Daura.

La compañía también informó que pagó US$ 156,490 en comisiones de intermediación e incluyó 1.78 millones de warrants y más de 900,000 unidades adicionales a terceros que aportaron suscriptores. Todos los valores emitidos estarán sujetos a restricciones de reventa hasta febrero de 2026, conforme a la normativa bursátil.

Antonella se encuentra en un prolífico cinturón metalogénico que alberga importantes yacimientos como Antamina y la antigua mina Pierina, perteneciente a Barrick.
Daura Gold refuerza exploración con hallazgo en Áncash

El mes pasado, El hallazgo amplía el potencial del sistema vetiforme (formaciones de vetas) ya reconocido en esta zona y sugiere continuidad estructural hacia el proyecto Bonita, operado por Highlander Silver.

La nueva veta, expuesta por unos 30 metros en superficie, mostró resultados de hasta 379 g/t de plata y 0,38 g/t de oro, y 346 g/t de plata y 0,46 g/t de oro, en muestras tomadas a cinco metros de distancia. Además, se detectaron valores significativos de plomo (hasta 1,44%) y cobre (hasta 1240 g/t), lo que refuerza la posibilidad de mineralización polimetálica asociada a sistemas epitermales.

Este hallazgo se suma a los sistemas Esperanza y Romin, previamente identificados en Antonella, donde ya se reportaban intersecciones de alta ley como 22,6 g/t de oro y 101 g/t de plata, según datos de exploración históricos y recientes.

La compañía anunció que continuará con trabajos de mapeo geológico, muestreo superficial y estudios geofísicos mediante magnetometría asistida por drones en las concesiones Estrella 02-19 y Estrella 03-19. El objetivo es precisar estructuras mineralizadas y definir zonas de perforación para las siguientes etapas exploratorias.

  • Antonella. Se ubica dentro de un cinturón metalogénico de clase mundial que incluye depósitos como Antamina y la antigua mina de oro Pierina (Barrick).
