Dólar cierra en S/ 3.38 y tendencia seguiría a la baja.
Instituto Peruano de Economía (IPE)
En el último mes, el tipo de cambio sorprendió al caer inesperadamente a un mínimo en cinco años. Ello respondió principalmente a la mayor oferta de dólares en la economía motivada por el alza del precio del oro, sumado a una mejora en las expectativas de la economía.

