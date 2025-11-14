El oro continúa escalando posiciones en los mercados globales y cerró las últimas semanas en niveles inéditos, superando los US$ 4,000 por onza. La fuerte apreciación, más de 50% desde inicios del 2025, refleja la preferencia de los inversionistas por activos considerados seguros en medio de un escenario económico plagado de presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas.

“Este ascenso sostenido responde a una combinación de factores globales que han impulsado la preferencia por el oro como resguardo de valor. Entre ellos destacan la debilidad del dólar estadounidense, las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), las tensiones geopolíticas en regiones como Medio Oriente, Europa del Este y Asia” , señaló Milagros Cruzado, analista de mercado de Capitaria.

A ello se suma el mayor ritmo de compras de oro por parte de bancos centrales, especialmente en países como China, India y Rusia. “Estos elementos han reforzado la percepción del oro como un activo seguro en tiempos de volatilidad y riesgo financiero”, añadió.

El comportamiento del oro también tiene repercusiones directas en Perú, uno de los principales productores del metal en la región. Las exportaciones auríferas han mostrado un mayor dinamismo en los últimos meses, impulsadas por la demanda internacional. Aunque su cotización depende del mercado global, variables locales como la relación sol–dólar y la disponibilidad de oferta minera influyen en su precio interno. Una apreciación del dólar, por ejemplo, tiende a encarecer el oro en moneda local.

Respecto a las perspectivas, Cruzado señala que el consenso del mercado apunta a un escenario base en el que el oro se mantendría cerca de los niveles actuales hacia fines del 2025, sostenido por una inflación moderada, políticas monetarias flexibles en economías avanzadas y compras constantes de bancos centrales. “Un escenario alcista podría darse si se intensifican las tensiones internacionales, el dólar se debilita o las tasas de interés vuelven a disminuir, impulsando nuevamente la búsqueda de refugios financieros”, añadió.

En sentido contrario, un escenario bajista o de corrección surgiría si la economía global muestra señales sólidas de recuperación, fortaleciendo al dólar y elevando los rendimientos de los bonos. Bajo estas condiciones, la demanda por activos refugio podría reducirse.

Aun así, expertos coinciden en que el oro mantendrá su atractivo como activo de protección ante la inflación, la inestabilidad interna y las crisis financieras, consolidando su papel como uno de los pilares más estables dentro del mercado internacional de inversiones.