Desde el año 1800, cuando una onza de oro costaba 19.39 dólares hasta la actualidad, su rentabilidad promedio anual ha sido de 2,5%. Photographer: Milan Jaros/Bloomberg
Desde el año 1800, cuando una onza de oro costaba 19.39 dólares hasta la actualidad, su rentabilidad promedio anual ha sido de 2,5%. Photographer: Milan Jaros/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Bruno Ghio
Bruno Ghio

En los últimos años, especialmente durante el 2025, el oro se ha consolidado como una de las inversiones más rentables, con una apreciación cercana al 45%, sobrepasando los US$ 4,000 por onza. Este notable desempeño ha despertado entre los inversionistas la pregunta sobre cuál debería ser el peso del oro dentro de una cartera de inversión de largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR

El oro y sus ciclos: ¿qué debemos esperar?
Oro y acciones hoy con rara relación: subir inversión o vender joyas, según BBVA y BlackRock
Inversiones en el extranjero: 5 claves para ingresar con éxito al mercado inmobiliario global

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.