La producción nacional de cobre -el principal producto de exportación del Perú- alcanzó las 240,995 toneladas en setiembre del 2025, un crecimiento de 3.7% en comparación con el mismo mes del 2024, según el último boletín del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El resultado de setiembre último -de acuerdo con ese sector- estuvo explicado principalmente por las mejores leyes de cobre obtenido por Compañía Minera Antamina S.A. (que aumentaron en 27.2%) y Anglo American Quellaveco S.A. (un incremento del 21.9%).

De esa forma, la explotación de ese metal rojo en los primeros nueve meses del año en curso acumula un crecimiento del 2.7%, alcanzando las 2´048,395 toneladas, aunque el aumento lo explica en particular la actividad de cuatro grandes compañías.

Otra vez Las Bambas jaló el crecimiento

En primer lugar, se ubica Compañía Minera Las Bambas, que aumentó su extracción de dicho mineral en un 45.6%, con 313,506 toneladas en el periodo acumulado, consolidándose como la primera productora (con un 15.3% de participación), por varios meses consecutivos.

Ese resultado positivo fue seguido del aumento en la explotación de Anglo American Quellaveco en 11.0%; Chinalco, en 27.0%, y Marcobre (18.1%).

Sin embargo, la producción retrocedió en seis de las diez top ten compañías cupríferas, como los casos de Cerro Verde (-8.6%), Southern Perú (-2.5%), Antamina (-18.8%), Antapaccay (-14.1%), Hudbay (-10.5%) y Brocal (-10.5%).

LEA TAMBIÉN: Metso fija a Perú como mercado clave en su nueva estrategia global para liderar en minería

Extracción formal de oro en caída

En tanto, la producción de oro registró una merma de 1.0% en setiembre, y con lo cual acumuló un crecimiento de apenas 0.1% en los primeros nueve meses del presente año.

De enero a setiembre la extracción de ese metal precioso cayó en siete de las diez principales minas auríferas: Poderosa (-3.3%), Boroo Misquichilca (-18.8%), en Aurífera Retamas (-4.0%), en Consorcio Minero Horizonte (-15.9%), en Minera Ares (-5.2%), en Shahuindo (-0.8%), y La Veta Dorada (-10.8%).

En el periodo acumulado la actividad aumentó solamente en Yanacocha (48.2%), Gold Fields La Cima (43.5%), y Paltarumi (16.7%).

Gasto en exploración lideró las inversiones

Por otro lado, en el noveno mes del 2025 las inversiones de la industria minera alcanzaron los US$550 millones, cifra que resulta 18.9% superior en comparación con los US$427 millones reportados en igual periodo del 2024, y la más alta registrada en lo que va de este año.

Con este resultado, de enero a setiembre últimos, la inversión minera sumó US$3,909 millones, un crecimiento del 15.3% versus los US$3,389 millones de similar lapso del 2024.

El Minem reportó que, hasta septiembre, el sector minero sigue acumulando inversiones principalmente en exploración e infraestructura.

Este desempeño fue sustentado principalmente por el crecimiento en los rubros de exploración (34.5%) e Infraestructura (26.2%), acompañado por el avance en Otros (17.8%), desarrollo y preparación (10.0%), Equipamiento Minero (9.0%) y Planta de Beneficio (2.4%).

Estos resultados -observó el Minem- evidencian la continuidad de la recuperación de la inversión minera, asociada tanto a la ejecución de nuevos proyectos como a la expansión y sostenimiento de operaciones en curso.

En el caso del gasto en exploración, que es el segmento que más creció, Compañía Minera Zafranal lideró la ejecución en actividades a setiembre de 2025, con una participación de 18.0% del total, tras registrar un incremento interanual acumulado de 265.5%, reflejando el dinamismo de sus inversiones en el proyecto Zafranal (Arequipa).

Le siguió Southern Peru con una participación de 11.6% y un crecimiento de 168.6% frente al mismo periodo del año anterior; mientras que Compañía Minera Poderosa S.A. concentró el 8.4% de la inversión total, evidenciando un aumento interanual de 18.0%.

Se podría duplicar inversión exploratoria

Sobre el tema, Adán Pino, presidente del XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), sostuvo que el Perú podría duplicar su inversión exploratoria si se alcanzan las condiciones adecuadas y brinda reglas claras para el sector minero.

Indicó que, si el país logra consolidar un entorno de estabilidad jurídica y social, además de agilizar la aprobación de permisos, sería posible dar un salto significativo en la exploración minera.

“Estamos viendo un punto de inflexión positivo. Si el país logra consolidar la estabilidad normativa y seguir reduciendo los plazos de permisos, podríamos duplicar la inversión exploratoria en los próximos tres años. Eso sería clave para asegurar la competitividad del Perú frente a otros países de la región”, avizoró.